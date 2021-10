Bão Kompasu gần Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm.





Đường đi của bão Kompasu trên Biển Đông. Ảnh: TTDBKTTVQG



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vào lúc 07 giờ ngày 11-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 12-10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.



Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.



Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 07 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.



Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay (11-10), ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, đêm tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông: cấp 3.



Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ bão có xu hướng giảm.



Mưa lớn ở Bắc bộ và từ Thanh Hoá đến Quảng Bình



Đêm qua (10-10), ở Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10-10 đến 07 giờ ngày 11-10) như: Đông Anh (Hà Nội) 93.0mm, Mỹ Lộc (Thái Bình) 66.4mm, Si Láng (Yên Bái) 195.0mm, Sa Pa (Lào Cai) 124.0mm, Tân Minh (Phú Thọ) 119.2mm, Liên Bảo (Vĩnh Phúc) 99.4mm, Lao Chải (Hà Giang) 91.0mm, Thiện Kế (Tuyên Quang) 81.6mm,... Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Thiết Ống (Thanh Hóa) 47.0mm, Đồng Mỹ (Quảng Bình) 65.8mm.



Dự báo: Do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường nên ngày hôm nay (11-10), ở Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng Nam đồng bằng, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai và Thanh Hóa có nơi trên 100mm; ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Ngày mai (12-10) mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên.



Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (11-10), có mưa to, có nơi mưa rất to.



Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.



Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ



Đêm qua (10-10), ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10-10 đến 07 giờ ngày 11-10) như: Đại Lào (Lâm Đồng) 108.4mm, Hưng Bình (Đắk Nông) 60.4mm, Cống Cả (Kiên Giang) 40.8mm, Vĩnh An (An Giang) 34.0mm,...



Dự báo: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ nay (11-10) đến ngày 13-10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối).



Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.



Theo NGUYỄN HẠNH (SGGPO)