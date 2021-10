Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão giật cấp 12, hướng vào miền Trung

Miền Trung mưa to đến rất to Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh; trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động. Ngoài ra, ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều nay 7-10 đến ngày 8-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm; ở Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 9 đến 12-10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.