Bão số 5 giật cấp 12 hướng vào Quảng Trị-Quảng Ngãi, gây mưa lớn tới 350 mm/đợt

Bão số 5 giật cấp 12, sóng biển cao 4-6 m



Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4-6 m; biển động rất mạnh.



Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-5 m; biển động rất mạnh.



Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ đêm nay 11-9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7-8.



Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ nay đến 13-9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt).



Từ ngày 12 đến 14-9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250 mm/đợt.



Từ nay đến 12-9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động.