Gia Lai chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam hoàn lưu cơn bão số 5 có mưa to nhiều nơi

(GLO)- Hồi 4 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.





Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 km. Đến 0 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.



Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền. Đến 4 giờ ngày 13-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực từ Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.



Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 14-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).



Trong 24 giờ tới: Khu vực tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam hoàn lưu cơn bão số 5 (Conson), kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.



Thời tiết Gia Lai: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa các huyện Kbang, thị xã An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Prông, Chư Pưh và TP. Pleiku phổ biến từ 50 mm đến 80 mm, có nơi trên 100 mm, các huyện còn lại từ 30 mm đến 60 mm. Gió mạnh cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



NGUYỄN VĂN HUẤN