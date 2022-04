Đà Nẵng: Nghi vợ có quan hệ bất chính, chồng kéo bạn đến nhà tình địch đánh ghen

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cũng đang thụ lý hai vụ việc khác cũng liên quan đến đánh ghen trên địa bàn. Đó là vụ anh N.P.H (31 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) bị anh T.N.M (26 tuổi) cùng V.Q.D (20 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đánh gãy chân khuya 19.3. Nguyên do, anh M. ghen tuông việc anh N.P.H nói chuyện với vợ anh M. là chị N.T.T.V (25 tuổi, ngụ P.Thạc Gián) ngoài đường lúc nửa đêm. Ngoài ra, ngày 10.2, chị P.T.T.T (32 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) nhờ 3 người ập vào nhà nghỉ đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê), bắt giữ chị N.T.D.Q (22 tuổi), đưa về nhà chị T. vì nghi ngờ chồng chị T. ngoại tình với cô gái này. Hậu quả chị D.Q bị đánh ghen may 6 mũi trên mặt.