Cựu đại úy Công an Lê Thị Hiền từng náo loạn sân bay bị truy tố cùng đồng phạm về tội "Cướp tài sản"

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa (TP. Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Lê Thị Hiền (39 tuổi, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) và 17 bị can khác về tội “Cướp tài sản”, quy định tại khoản 2 điều 168 Bộ luật Hình sự.





Theo đó, cáo trạng xác định với hình thức "dí bill", từ ngày 31-3 đến 14-4-2021, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 84 triệu đồng.

Cựu đại úy Lê Thị Hiền. Ảnh: Kiến Trần/TNO



Báo Thanh Niên thông tin, cơ quan tố tụng xác định, năm 2019, đối tượng Lê Thị Hiền hùn vốn với 2 bị can khác mở quán bar Magic Lounge tại số 106 Tôn Đức Thắng (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) để kinh doanh đồ ăn, uống, bóng cười… Hiền nhận trách nhiệm quản lý hậu cần, thu chi, “đối ngoại” cho quán bar này. Để tăng doanh thu, nhóm của Hiền thuê Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, trú quận Hà Đông, TP. Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán và áp doanh thu hàng tỷ đồng mỗi tháng, nếu không đạt Trang không được hưởng công.



Để đảm bảo doanh số, Trang sử dụng “mỹ nhân kế” để “dí bill” và sẵn sàng phạm pháp khi khách không trả tiền. Cụ thể, Trang yêu cầu các nhân viên nữ dùng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội làm quen với nam giới, sau đó lôi kéo đến quán chơi cùng và gọi đồ sẵn. Chơi được một lúc, nhân viên của Trang sẽ bỏ trốn, để lại khách cho Trang và nhóm nhân viên nam xử lý. Nếu không chịu trả tiền, khách sẽ bị đánh để buộc trả tiền hoặc để lại tài sản giá trị.



Trao đổi với báo Tin Tức, luật sư Đỗ Minh Hiển-Văn phòng luật sư JVN-cho biết: "Dí bill" là thủ đoạn phạm tội nhằm làm cho bị hại phải chấp nhận thanh toán dịch vụ hoặc hàng hóa với giá cao, không đúng với giá trị thật hoặc buộc phải thanh toán hàng hóa mà người bị hại không sử dụng. Kèm theo thủ đoạn này là hành vi sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tiền của bị hại.



"Người có hành vi "dí bill" kèm theo hành vi sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực ngay lập tức để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý về tội "Cướp tài sản" theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017"-Luật sư Đỗ Minh Hiển thông tin.



“Trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để làm phương tiện dụ khách vào bẫy, sau đó dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này không mới nhưng số vụ việc được giải quyết còn rất hạn chế. Một phần do người bị hại ngại trình báo tới các cơ quan bảo vệ pháp luật. Phần khác do các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như: Tên giả, che giấu thông tin về nhân thân, sử dụng mạng xã hội (vốn khó bị phát hiện và dễ dàng xóa dấu vết) để phạm tội nên người bị hại không có đủ chứng cứ để cung cấp cho cơ quan công an”-Luật sư Đỗ Minh Hiển cho hay.



Theo đó, với hành vi sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tiền của 4 người với số tiền trên 80 triệu đồng, các đối tượng sẽ bị truy tố theo điểm đ, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 về tội "Cướp tài sản” với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.



Theo Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, quá trình điều tra, Hiền khai báo quanh co, không thừa nhận hành hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết tội nữ cựu đại úy công an này.



Trước đó, bà Lê Thị Hiền là cựu đại úy Công an, người đã mắng chửi nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8-2019. Sau hành vi trên, bà Hiền bị kỷ luật, giáng cấp đại úy xuống trung úy, rồi cho xuất ngũ.



PHƯƠNG VI (tổng hợp)