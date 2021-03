Người quản lý "khóa tu mùa hè" bị tố giao cấu làm bé gái 15 tuổi mang thai

Chiều ngày 13-3, thông tin từ Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) xác nhận đang xác minh vụ người quản lý “khóa tu mùa hè” bị tố giao cấu với bé gái N.N.N. (15, tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) dẫn đến mang thai.





Công an huyện Cái Nước cũng cho biết đang liên hệ mời người quản lý “khóa tu mùa hè” đến làm việc. Đồng thời, chờ bé N. sinh để làm các xét nghiệm AND.



Trước đó, ông N.V.T. (40 tuổi, cha của em N.N.N.) đến công an xã Đông Hưng trình báo về việc con gái bị người quản lý “khóa tu mùa hè” giao cấu nhiều lần dẫn đến mang thai.



Qua làm việc, bé N. cho biết, vào tháng 6-2020, em tham dự “khóa tu mùa hè” tại một ngôi chùa trên địa bàn xã Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).



Tại đây, bé N. đã quen với Đ.D.P., người này từ chùa P.T. (quận 9 cũ, nay là TP Thủ Đức, TPHCM) xuống chùa ở xã Quách Phẩm Bắc quản lý “khóa tu mùa hè”.



Khi kết thúc khóa tu học, P. chở bé N. đến thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước) chơi rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái này. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé N. mang thai hơn 30 tuần tuổi. Sau đó, vụ việc được gia đình hay biết nên trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo NGỌC CHÁNH (SGGPO)