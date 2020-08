Lãnh án vì giao cấu trẻ vị thành niên

(GLO)- Ngày 12-8-2020, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Ia Pa ( tỉnh Gia Lai) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Ksor Nguyễn (SN 1996 trú tại làng Pa Ma Đá, xã Chư Mố, huyện Ia Pa).

Đối tượng Ksor Nguyễn. Ảnh: Lê Quyên



Theo nội dung cáo trạng, Ksor Nguyễn và em Nay V. (SN 2004 trú tại buôn Phu Ama Nher 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) quen biết nhau từ tháng 4-2019 sau đó nảy sinh tình cảm và đã nhiều lần đi chơi với nhau.



Khoảng 17 giờ ngày 3-9-2019, Ksor Nguyễn đi nhậu với bạn là Nay Non, (SN 1996, trú cùng thôn với Nguyễn) tại quán Biển Xanh tại thị xã Ayun Pa, sau đó điện thoại mời hai bạn nữ là Nay V. và Ksor L. (SN 2003, trú cùng thôn với V) cùng nhậu cho vui. Đến 21 giờ thì L. điều khiển xe mô tô chở V. đến quán Biển Xanh để nhậu chung với Nguyễn và Non. Cả bốn người nhậu đến 22 giờ thì nghỉ và tiếp tục đi hát Karaoke tại trung tâm thị xã Ayun Pa. Sau khi hát xong, cả nhóm cùng về nhà Nay Non ngủ.



Tại đây, sau khi tâm sự thì Ksor Nguyễn đã có hành vi giao cấu với Nay V., tuy được V. đồng thuận nhưng thời điểm giao cấu V. mới chỉ hơn 14 tuổi. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ksor Nguyễn mức án 12 tháng tù giam và buộc phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 20 triệu đồng về tổn thất tinh thần.

LÊ QUYÊN