Bắc Giang: Đi chơi tết không đeo khẩu trang, 30 nam nữ bị phạt 30 triệu đồng

Đi chơi tết, du xuân không đeo khẩu trang, 30 nam nữ bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt hành chính về lĩnh vực y tết mỗi người 1 triệu đồng.

Công an H.Lục Ngạn tuần tra, xử lý người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. ẢNH BÁO BẮC GIANG

Trưa 14.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, trong 3 ngày tết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 thanh thiếu niên không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cụ thể, trong đêm giao thừa và ngày mùng 1 tết Tân Sửu, Công an H.Lục Ngạn duy trì các tổ tuần tra trên một số tuyến đường tại TT.Chũ và các địa bàn lân cận, nơi tập trung đông người để kiểm soát an ninh cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác đã lập biên bản và nhắc nhở 56 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong số này, Công an H.Lục Ngạn đã ra quyết định xử phạt hành chính mức 1 triệu đồng/người đối với 13 trường hợp.

Đến tối mùng 2 tết (tức 13.2 dương lịch), Công an H.Lục Ngạn tiếp tục tuần tra, phát hiện và xử lý thêm 17 trường hợp khác không đeo khẩu trang, chủ yếu lứa tuổi thanh thiếu niên.

Theo lãnh đạo Công an H.Lục Ngạn, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nên ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông địa bàn, đơn vị sẽ tăng cường xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang, không chấp hành các quy định phòng chống dịch, những trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Theo Trần Cường (TNO)