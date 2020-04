Đà Nẵng: Kiểm tra phòng dịch Covid-19, lòi ra đôi nam nữ dương tính với ma túy

Trong lúc kiểm tra phương tiện lưu thông qua lại tại chốt đèo Hải Vân để phòng dịch Covid-19, lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ dương tính với ma túy đá.





Sáng 5-4, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng dương tính với ma túy đá cho Công an địa phương xử lý.



Công an làm việc với hai đối tượng dương tính với ma túy đá khi điều khiển xe máy trên đèo Hải Vân chiều 4-4



Theo trung tá Rạng, chiều 4-4, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống đua xe trái phép thực hiện nhiệm vụ tại chốt đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tổ này gồm: 1 CSGT, 2 công an phường, 2 dân quân và 1 cán bộ UBND phường Hòa Hiệp Bắc.



Tổ công tác đã tiến hành dừng và kiểm tra xe máy BKS 75K1-50078 do Nguyễn Quốc Thắng (SN 2001, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) điều khiển chở theo Bùi Thị Hồng Nhung (SN 2002, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Lúc này, Thắng không đội mũ bảo hiểm.



Qua kiểm tra nhanh, tổ công tác phát hiện trên xe máy có dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua test nhanh cho thấy cả hai người trên xe máy đều dương tính với ma túy đá. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và dụng cụ sử dụng ma túy đá để bàn giao cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc xử lý.

Theo B.Vân (NLĐO)