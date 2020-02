Nghi cha quan hệ "không trong sáng", con ra tay giết người

Nghi cha có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, thanh niên ở Cà Mau rủ theo nhóm bạn ra tay giết người.





Chiều 3-2, Công an huyện U Minh (Cà Mau) vẫn đang tạm giữ 5 người trong một vụ đánh nhau gây thương tích dẫn đến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.



Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Tăng Minh Phố (20 tuổi), Tạ Văn Nhựt (23 tuổi), Quách Văn Linh (24 tuổi; đều ngụ ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh), Lê Văn Hoàng (27 tuổi) và Lữ Bảo Duy (23 tuổi; cùng ngụ ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh).



Theo thông tin ban đầu, do nghi cha mình có tình cảm với con gái ông T.T.M. (53 tuổi; ngụ ấp 2, xã Khánh Lâm) nên vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 31-1, Phố rủ theo Nhựt, Linh, Hoàng và Duy đến nhà ông M. để tìm con gái ông này "nói chuyện".



Khi đến nơi, nhóm người của Phố xảy ra mâu thuẫn và cự cãi với ông M. Trong lúc cự cãi, ông M. bất bờ bị đâm vào bụng gây thương tích nặng. Ngay lập tức, người dân đã đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông M. đã tử vong vào ngày 2-2.



Theo Vân Du (NLĐO)