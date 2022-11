Giải mã sự xuất hiện đám mây hình đĩa bay ở núi Bà Đen

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh đám mây có hình đĩa bay bao quanh núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) khiến nhiều người dân thích thú.





Mây thấu kính có tạo hình đẹp mắt trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: Huy Bùi



Cụ thể, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đám mây lớn tạo thành quầng lớn bao quanh đỉnh núi Bà Đen như hình đĩa bay đã tạo ra khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, khiến nhiều người dân bất ngờ.



"Thực sự là hình ảnh độc lạ, hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, những ai sống ở gần núi này hoặc một số núi khác cũng sẽ bắt gặp đôi lần mây xuất hiện trên đỉnh núi, với những hình dạng độc đáo" - ông Lê Đình Quyết - Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhận định khi xem ảnh đám mây được chụp tại núi Bà Đen.



Lý giải về hiện tượng thời tiết này, ông Lê Đình Quyết cho biết, vì những đám mây tầng thấp (mây tích) có cấu trúc thành những khối, lơ lửng ở độ cao chân mây khoảng 700-1000m, nhìn từ dưới lên có những lúc hình dạng như bắp cải, hình đe. Tuy nhiên, đặc điểm những đám mây địa hình này đa phần sẽ tồn tại không lâu.



Núi Bà Đen với độ cao 986m, nhiệt độ tại đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi khoảng 6-7 độ C. Nhiệt độ lúc 7h sáng nay tại thành phố Tây Ninh 24 độ C, độ ẩm không khí 94% thì trên đỉnh núi khoảng 17 độ C. Trong mấy ngày vừa qua, đêm qua và sáng sớm nay nhiều nơi thuộc Nam bộ có mưa, độ ẩm không khí cao, 95-97%, đây là điều kiện tốt để hình thành mây.



Ông Quyết cũng cho rằng: "Hiện tượng này sẽ còn lặp lại, nhất là vào khoảng tháng 11, vì thường có những ngày có nhiệt độ không khí thấp, có mưa, độ ẩm không khí cao. Đây chỉ là hình dạng của một đám mây, sự xuất hiện theo điều kiện khí tượng bình thường, chỉ có hình thức đám mây rất đặc biệt".

Theo HẠ MÂY (LĐO)