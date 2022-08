Xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 25

(GLO)- Mặc dù các đơn vị quản lý đường bộ đã có nhiều biện pháp xử lý, giải tỏa nhưng tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến quốc lộ 25 vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Quốc lộ 25 đi qua địa phận tỉnh Gia Lai có tổng chiều dài 112 km, bắt đầu từ Km 69+00 thuộc địa bàn xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa (giáp địa phận tỉnh Phú Yên) đến Km 181 thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Những năm qua, tuyến quốc lộ này được đầu tư nâng cấp mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi dọc tuyến quốc lộ này, nhiều người dân dựng biển quảng cáo, xây dựng tường rào, mái che, quán tạm… lấn chiếm hành lang ATGT. Những công trình lắp đặt, xây dựng trái phép này đã che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Mặc dù lực lượng Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị quản lý công trình đường bộ, nhà thầu bảo trì và chính quyền địa phương tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng tái lấn chiếm vẫn tiếp diễn.

Trước tình trạng trên, từ ngày 1 đến 30-8, Thanh tra Sở GT-VT triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát vi phạm về quản lý, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ trên một số đoạn tuyến quốc lộ 25 thuộc địa bàn huyện Chư Sê và huyện Krông Pa nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT. Sau 15 ngày kiểm tra trên tuyến quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn xã Hbông (huyện Chư Sê), Thanh tra Sở GT-VT đã phát hiện 55 trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT để dựng biển quảng cáo, xây dựng tường rào, mái che, quán tạm. Tương tự, tại đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa), đơn vị cũng đã phát hiện 20 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Điều đáng nói là hầu hết những trường hợp vi phạm tại đây đều đã bị phát hiện, nhắc nhở và xử lý trước đó.

Thanh tra Sở GT-VT kiểm tra hành vi lấn chiếm hành lang ATGT tại xã Hbông, huyện Chư Sê. Ảnh: Lê Anh

Ông Nguyễn Hữu Cường-Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 2 (Sở GT-VT) cho rằng: “Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ là do ý thức chấp hành pháp luật của nhiều hộ dân chưa cao. Chính vì vậy, trong quá trình kiểm tra, ngoài việc xác định, phân loại các hành vi vi phạm, lực lượng Thanh tra giao thông đã tập trung tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ để các hộ dân sinh sống dọc hai bên các tuyến đường chấp hành. Đồng thời, chúng tôi vận động người dân tự giác di dời, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, biển quảng cáo, pa nô áp phích, mái che, lều quán… xây dựng, lắp đặt trái phép trên lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, để xảy ra tình trạng này có một phần trách nhiệm của chính quyền các địa phương khi chưa thực sự quyết liệt trong việc xử lý các hành vi vi phạm; việc triển khai giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT và quản lý sau giải tỏa chưa thường xuyên, liên tục”.

Trao đổi với P.V về các biện pháp xử lý hành vi lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn, ông Phạm Hữu Viên-Chủ tịch UBND xã Hbông-cho biết: Sau khi có kết quả kiểm tra của Thanh tra Sở GT-VT, chính quyền xã tiếp nhận danh sách các trường hợp vi phạm và đang tiến hành rà soát tổng thể tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. Trên cơ sở đó, xã sẽ thống kê, phân loại và hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan chức năng của huyện để có kế hoạch xử lý nhằm chấm dứt tình trạng này.

Để xử lý triệt để tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ, ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở GT-VT-cho biết: Ngoài việc kiểm tra, xử lý của lực lượng Thanh tra Giao thông, các địa phương cũng cần tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch, tham mưu cho lãnh đạo Sở để tiến hành kiểm tra, rà soát vi phạm về quản lý, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ trên tất cả các tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý cũng như các tuyến tỉnh lộ. Trên cơ sở đó, lập lại kỷ cương pháp luật trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông công cộng”-ông Mạnh thông tin.