(GLO)- Nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2022), sáng 21-6, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm chiến thắng Đak Pơ.

Cách đây 68 năm, ngày 24-6-1954, Trung đoàn 96 chủ lực thuộc Liên khu 5 phối hợp cùng Đại đội 78 của Trung đoàn 120 và dân quân du kích địa phương đã tổ chức trận phục kích trên đường 19, đánh tan Binh đoàn Cơ động 100 của thực dân Pháp đang trên đường rút lui từ An Khê về Pleiku. Cụ thể, tiêu diệt 500 tên địch, làm bị thương 600 tên, bắt sống 800 tên và thu toàn bộ vũ khí và phương tiện của quân địch. Quân ta đã quét sạch toàn bộ hệ thống cứ điểm chốt trên đường 19 của địch, tiếp quản đặc khu Tân An, giải phóng toàn bộ huyện An Khê (nay là thị xã An khê và huyện Đak Pơ) và khu vực phía Đông thị xã Pleiku.

Chiến thắng Đak Pơ đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, trực tiếp làm cho quân địch ở Tây Nguyên bị vỡ trận, bồi thêm cho quân Pháp một đòn thất bại nặng nề, góp phần quan trọng cùng với Điện Biên Phủ, với cả nước đánh gục hoàn toàn ý chí xâm lược của địch, buộc chúng phải nhanh chóng ký Hiệp định đình chiến, sớm lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương.

Quang cảnh lễ dâng hương, dâng hoa. Ảnh: Tuyết Mai

Với chiến công to lớn đó, năm 1998, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhà bia tưởng niệm chiến thắng Đak Pơ, trong đó có 147 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh nhưng đến nay chưa tìm thấy hài cốt và được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2013, tiếp tục được đầu tư xây dựng nhà lưu niệm chiến thắng Đak Pơ, với diện tích 417 m2 làm nơi lưu giữ, bảo quản các hiện vật do các thế hệ cựu chiến binh, cán bộ, nhân dân còn lưu giữ. Qua đó, góp phần giáo dục về truyền thống hào hùng của cha ông cho thế hệ trẻ mai sau. Đến ngày 24-6-2014, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm, công trình Đền tưởng niệm chiến thắng Đak Pơ được khởi công xây dựng. Công trình hoàn thành đã đáp ứng được nguyện vọng, tình cảm và niềm mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đak Pơ cũng như cựu chiến binh Trung đoàn 96.

Phát huy truyền thống vẻ vang, huyện Đak Pơ đã từng bước vượt qua khó khăn, đưa tốc độ phát triển kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp thương mại dịch vụ; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao, xứng đáng với tầm vóc của huyện giàu truyền thống cách mạng.

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm chiến thắng Đak Pơ được tổ chức trang nghiêm. Đoàn dự lễ viếng đã đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Đak Pơ lịch sử giành lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hôm nay.