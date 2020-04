Du lịch mùa COVID: 'Khó chồng khó'

TP.HCM: doanh thu du lịch mất 10.000 tỉ đồng Theo Sở Du lịch TP.HCM, tác động của dịch COVID-19 làm cho tổng lượng khách tới TP.HCM trong quý 1-2020 giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của du lịch TP.HCM cũng mất gần 10.000 tỉ đồng. Các DN du lịch lữ hành là nhóm chịu tổn thất nặng nề nhất do lượng khách giảm đến 95%, toàn bộ tour tuyến đều bị hủy, hoãn. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết bên cạnh các giải pháp đề xuất miễn, giảm, giãn thuế, sở đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM về việc cung cấp thông tin DN du lịch vay vốn bị thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra và cần sự hỗ trợ của ngân hàng trong việc vay vốn để tháo gỡ những khó khăn. "Chúng tôi đang xúc tiến và đánh giá khẩn trương với mục đích làm sao doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ càng sớm càng tốt" - bà Hoa cho biết.