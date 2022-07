Vắt rừng sống ký sinh trong đường thở bé trai 11 tuổi

Bị ho ra máu, khi đến bệnh viện thăm khám, một bé trai ở Nghệ An được bác sĩ phát hiện và gắp một con vắt đã sống ký sinh nhiều ngày trong đường thở.





Ngày 10.7, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa nội soi, gắp một con vắt rừng ra khỏi đường thở của một bệnh nhi.



Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là X.T.C (11 tuổi, ngụ huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) trong tình trạng ho khan, ho ra máu, khàn tiếng. Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 2 tháng trước, bé C. có uống nước ở suối. Sau đó, bé C. bị ho nhiều, thỉnh thoảng ho ra máu. Gần một tuần nay, tình trạng nặng hơn vì khó thở.





Con vắt rừng sống trong đường thở của bé C. Ảnh: CTV





Qua thăm khám cận lâm sàng kết hợp nội soi thanh quản ống mềm, các bác sĩ Khoa Tai mũi họng phát hiện dị vật là một con vắt sống ký sinh trong đường thở của bé C. nên tiến hành nội soi gắp con vắt rừng ra ngoài.



Bác sĩ Trịnh Thanh Hưng (Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) cho biết thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi người dân tộc thiểu số phải nhập viện do vắt rừng sống trong đường thở. Nguyên nhân do thói quen sử dụng trực tiếp nguồn nước từ suối để ăn uống, sinh hoạt của mà không đun nấu.



Bác sĩ Hưng cũng cho biết, khi người bệnh bị vắt rừng (hoặc đỉa) chui vào đường thở, biểu hiện thường thấy là cảm giác khó chịu lỗ mũi, xì mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi. Nếu không được bác sĩ khám và xử lý kịp thời, con vắt, đỉa ngày càng to gây nghẽn khí quản, suy hô hấp và để kéo dài có thể dẫn đến tử vong.



Theo KHÁNH HOAN (TNO)