Đi xe tay ga, sau một thời gian sử dụng sẽ gặp những lỗi này

Bên cạnh những tiện ích mà dòng xe tay ga mang lại, sau một thời gian sử dụng, khách hàng thường hay phàn nàn gặp phải nhiều lỗi kỹ thuật. Vậy những lỗi cơ bản thường gặp và cách khắc phục như thế nào?





Khởi động xe khó nổ vào sáng sớm hoặc không sử dụng trong thời gian dài



Sau một thời gian sử dụng xe tay ga, rất nhiều người gặp phải tình trạng khi khởi động xe rất khó nổ vào sáng sớm, hoặc vào thời tiết lạnh kèm theo đó là hiện tượng hụt ga đầu mỗi khi lên ga.



Nguyên nhân là do sau khi để xe không sử dụng qua đêm đến sáng, không khí ẩm sẽ khiến máy khó nổ, thậm chí tích tụ thành nước, bộ chế hòa khí không có đủ không khí để đốt nhiên liệu



Cách khắc phục: Khi xe bị khó nổ bạn nên dựng chân chống giữa lên, sau đó, dốc xe chúi đầu về phía trước, đồng thời lắc lắc xe, khoảng 1 – 2 phút rồi đề lại máy.



Xe tay ga lại mang trong mình khá nhiều căn “bệnh” tiềm ẩn gây bất tiện khi sử dụng. Ảnh minh hoạ, nguồn Phong Tuấn



Trước khi nổ máy, hãy bật khóa điện rồi vặn tay ga một vài lần (chỉ thực hiện với tay ga, không thực hiện với xe số) rồi mới bấm đề. Động tác này giúp cho hỗn hợp xăng-không khí lấp đầy đường ống dẫn và xuống buồng đốt.



Riêng đối với thao tác đề, hãy nhả hết tay ga rồi mới bấm đề. Nếu bạn kéo tay ga trong lúc bấm đề, hỗn hợp xăng-khí sẽ loãng hơn nên máy càng khó nổ. Ngoài ra, bạn nên thay bugi NGK bằng bugi mới tốt hơn để tăng khả năng đánh lửa của xe máy.



Xe bị kêu cò, phát ra tiếng động lạ



Sau một thời gian dài vận hành, các chi tiết linh kiện xe máy có thể gặp phải một số sự cố hỏng hóc và phát ra tiếng kêu không mấy dễ chịu. Đây được gọi là hiện tượng xe máy bị kêu cò, tiếng ồn phát ra từ con đội hoặc do khe hở nhiệt lớn



Khi gặp tình trạng này, chúng ta có thể tự chỉnh cam cò ở một khe hở nhất định để động cơ chạy êm và nên chỉnh lúc máy đang nguội. Bởi vì khe hở trên quá bé, động cơ sẽ mất sức ép lúc nóng và xupap nở dài về phía buồng nổ làm cho lợi và bệ không còn đóng kín nữa.



Ngược lại nếu khe hở lớn hơn quy định sẽ gây kêu to khi động cơ vận hành, đầu cò và đuôi xupap nhanh hỏng do va đập, động cơ khó nổ vì sai lệch điểm mở.



Nếu bạn không biết cách chỉnh cam cò thì nên mang xe ra garage để chỉnh lại.



Giảm ga, xe tự động tắt máy, vài phút sau mới nổ máy lại được



Khi điều khiển xe ga, nhất là xe Honda Vision, đến những đoạn cua, hoặc đi chậm mà phải giảm ga, thì máy tự động tắt thậm chí còn rất khó có thể khởi động lại được.



Theo một số thợ sửa chữa, nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật trong quá trình sử dụng, như lọc gió của xe tay ga bị bám bụi, khiến không khí không đủ vào bộ chế hòa khí, nhất là khi giảm ga, lượng không khí đưa vào quá ít thậm chí không đủ để cháy xăng, do đó, động cơ bị tắt.



Cách khắc phục: Kiểm tra và vệ sinh lọc gió, nếu quá bẩn thì nên thay thế lọc gió mới. Tiếp đến bạn nhờ thợ chỉnh cho hệ thống van bơm nhiên liệu to ra một chút để có thể bơm xăng tốt hơn.



Với những trường hợp xe tay ga tự dưng tắt máy giữa đường, thì bạn nên dắt xe vào ven đường (tìm nơi râm mát) đợi khoảng 5 phút cho máy nguội và khởi động lại máy, có thể đề dài đến khi máy nổ, vặn ga lớn (dựng chân chống giữa đứng lên).



Tiếng hú gió lớn mỗi khi lên ga và nhả ga



Sau một thời gian sử dụng xe tay ga, nhiều người sẽ gặp tình trạng tiếng hú gió của xe quá lớn mỗi khi lên ga và nả ga. Nguyên nhân được xác định là do trong quá trình sản xuất và lắp ráp, bánh răng trục láp không thực sự tốt khiến xe phát ra tiếng hú.



Cách xử lý, bạn có thể mang đến đại lý hoặc gagare để thay bánh răng trục của xe.

https://laodong.vn/xe/di-xe-tay-ga-sau-mot-thoi-gian-su-dung-se-gap-nhung-loi-nay-882313.ldo



Theo Anh Tuấn (tổng hợp/LĐO)