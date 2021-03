Tò mò xe hơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và những người giàu nhất Việt Nam

Không phô trương những bộ sưu tập xe hơi đắt tiền, những người giàu nhất Việt Nam lựa chọn lối sống kín tiếng và thường gắn bó với với các mẫu ô tô thông thường.





Đối với các doanh nhân, một chiếc xe sang trọng, đắt tiền sẽ giúp nâng tầm vị thế của họ. Thậm chí, chiếc xe còn là vật để "đo lường" tài sản của chủ nhân. Do đó, các triệu phú, tỷ phú thường chọn những mẫu xe phù hợp với đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, khi đạt đến ngưỡng siêu giàu, sở hữu khối tài sản khổng lồ, các tỷ phú hàng đầu lại có quan điểm khác lạ về chiếc xe của mình. Không sưu tập những chiếc ô tô xa xỉ, đồ sộ, một số tỉ phú siêu giàu như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerburg lại gắn bó với những mẫu xe bình dân hoặc đã gắn bó hàng chục năm.



Thường những người càng giàu càng kín tiếng, và các tỉ phú đô la hàng đầu Việt Nam cũng không ngoại lệ. Bởi thế, các tỉ phú đi xe ô tô gì luôn là điều khiến nhiều người tò mò.



Nhắc tới người giàu nhất Việt Nam, ai cũng nghĩ tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng - chủ tịch của tập đoàn Vingroup. Nhìn vào danh sách những đại gia siêu giàu ở Việt Nam, hẳn rất nhiều người thắc mắc họ sử dụng xe gì, có sở hữu nhiều siêu xe không? Dù giàu nhất Việt Nam, thừa tiền sắm cả bộ sưu tập siêu xe nhưng chưa bao giờ người ta thấy tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngồi trên một chiếc xe siêu sang nào.



Khi bắt đầu thành công trong sự nghiệp kinh doanh, ông Vượng cũng sớm sắm ô tô để đi lại. Chiếc xe đầy tiền ông chọn mang thương hiệu Lada nổi tiếng thế giới vào những năm 1980 -1990. Khi chuyển về kinh doanh ở Việt Nam, tỷ phú gắn bó với chiếc xe của thương hiệu Bently. Trong bài phỏng vấn với Forbes sau khi được vinh danh là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam năm 2013, tạp chí này đã đánh giá ông Vượng có "thói quen khá bình dị và đơn giản với biệt thự ở Vincom Village, một chiếc Bentley, làm từ thiện và xem phim hành động cùng những kỳ nghỉ ở Nha Trang".



Năm đầu tháng 3/2019, trong lễ ra mắt VinFast Lux SA2.0, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tiết lộ rằng ông đang sở hữu chiếc xe Lexus LX 570 và gọi đó là "chiếc xe yêu quý của tôi". Lần đầu tiên Lexus LX 570 xuất hiện là tại New York Auto Show vào tháng 4/2007. Phiên bản Lexus LX 570 (URJ200) được phát triển trong giai đoạn 2012-2015 sử dụng động cơ V8 dung tích 5,7 lít, có công suất cực đại 367 mã lực và mô men xoắn cực đại 530Nm/3200rpm. Vào thời điểm đó, mức giá của chiếc xe này rơi vào khoảng 8 tỷ đồng.



Cũng trong buổi ra mắt thương hiệu xe mới đó, ông Vượng là người đầu tiên thử lái mẫu xe VinFast Lux SA2.0. Ông cho biết, chiếc xe "made in Vietnam" này không khác gì so với dòng xe được nhập khẩu. Và ông cũng sẵn sàng đổi chiếc xe Lexus LX 570 của mình sang dòng xe VinFast Lux SA2.0.



Đứng đầu tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam, điều ông Phạm Nhật Vượng quan tâm hơn việc đi xe gì, ở nhà to bao nhiêu là nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.



Người giàu thứ 3 Việt Nam tính tới năm 2021 là Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Ông Trần Đình Long lần đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú USD của Forbes vào tháng 3/2018 với giá trị tài sản đạt 1,3 tỉ USD. Đầu năm 2021, tổng giá trị tài sản của ông đã đạt hơn 2 tỉ USD và được xếp hạng 1491 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.



Là một trong những người giàu nhất Việt Nam, không ít tin đồn cho rằng ông Trần Đình Long là một "đại gia mê siêu xe". Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Trí thức trẻ năm 2018, ông chủ Hòa Phát khẳng định: "Tôi không có siêu xe đâu. Tin ấy nhầm hoàn toàn. Tôi chỉ có đúng 1 chiếc xe thôi, mà đi rất chung thủy, dung lâu rồi. Tôi ít thay xe lắm, khoảng 5-10 năm mới thay một lần".





Ông Trần Đình Long tự nhận bản thân là "bình thường thôi". Dù có là tỷ phú đô la hay không thì "tôi vẫn là tôi thôi, mọi sinh hoạt không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn làm những cái mà tôi thích chứ không phải việc mình là tỷ phú hay là gì kia thì phải giống người ta. Tóm lại là cứ làm điều mình thích thôi!".



Thú vui thường ngày của ông là ngày 2 bữa cà phê: Một lần sau bữa sáng ở nhà và một buổi "bốc phét" xuyên trưa với những người bạn thân ở một quán cà phê quen thuộc, ngoài trời và ngay dưới gốc tre. Là ông chủ lớn nhưng tỷ phú Trần Đình Long lại rất ít khi ăn nhậu vì "không uống được". Trừ những trường hợp đặc biệt, ông luôn ăn cơm tối ở nhà đủ 365 ngày.



Còn cuối tuần, ông dành hết thời gian để tụ tập bạn bè, đi du lịch nghỉ dưỡng với gia đình hoặc chơi golf. Ông khẳng định bản thân "chưa đi đánh golf ngoại giao với bất cứ ai bao giờ" dù đã chơi môn thể thao này 9 năm.



Một vị đại gia "khét tiếng" khác ở Việt Nam chính là ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Ông Đức nắm giữ khối tài sản lên đến hơn 15.000 tỷ đồng. Thế nhưng bầu Đức lại từ thừa nhận, ông không có nhu cầu hưởng thụ, không quen chân dài cũng không có thú chơi siêu xe, du thuyền. Bởi theo ông, người doanh nhân thành đạt thật sự không bao giờ chọn những cách phô trương như vậy để thể hiện bản thân. Bởi đó là đồng tiền họ kiếm ra bằng mồ hôi, công sức nên sẽ không bao giờ sử dụng một cách tùy tiện.



Trong danh sách tỷ phú đô la năm 2021 của Forbes còn có những các tên đình đám như bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet - vị trí 1181), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch ngân hàng Techcombank - vị trí 1647), ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan), ông Trần Bá Dương (Chủ tịch tập đoàn ô tô Trường Hải)…



Họ tuy nắm giữ khối tài sản khổng lồ, là những doanh nhân thành đạt, có vị trí cao trên thương trường Việt Nam cũng như quốc tế nhưng lại rất kín tiếng về đời sống riêng tư. Không thể hiện sự giàu có bằng những tài sản, lối sống, họ muốn người khác chú ý hơn vào những thành tựu họ đạt được trong sự nghiệp kinh doanh. Lối sống đơn giản, khiêm tốn chính là cách để thể đẳng cấp cao nhất của những người thành đạt thật sự.





