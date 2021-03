Bloomberg: VinFast có dự định xây dựng nhà máy sản xuất ôtô tại Mỹ

Bà Thái Thanh Hải - Tổng Giám đốc VinFast - cho biết trước mắt, VinFast dự kiến sẽ mở 35 showroom và xưởng dịch vụ tại California và tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo.



Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng. (Ảnh: Yen Duong/Bloomberg)





Theo Bloomberg, VinFast - thương hiệu ôtô Việt Nam - có dự định xây dựng nhà máy sản xuất ôtô tại Mỹ sau khi thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển ôtô (R&D) tại San Francisco với nhân sự ban đầu là 50 người.



Đây là những hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc bán ôtô tại bang California vào năm 2022.



VinFast được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, từng trả lời phỏng vấn Bloomberg rằng sẽ rót 2 tỷ USD cho VinFast để xuất khẩu xe sang thị trường Mỹ.



Bà Thái Thanh Hải - Tổng Giám đốc VinFast - không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm có thể đặt nhà máy tại Mỹ.



Bà Hải nhấn mạnh: “Tầm nhìn của VinFast là trở thành một công ty sản xuất ôtô điện thông minh toàn cầu và Mỹ là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên mà chúng tôi sẽ tập trung toàn lực. Ban đầu chúng tôi sẽ phát triển các mẫu cao cấp dành cho thị trường Mỹ."



Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, thị trường xe ôtô tại Bắc Mỹ sẽ không dễ dàng.



Không chỉ có các nhà sản xuất ôtô lớn như Ford Motor Co. và General Motors Co. đang đầu tư hàng tỷ USD cho ôtô điện, mà các nhà đầu tư khác cũng đang đổ thêm tiền để đưa các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực xe điện vào thị trường các quốc gia Bắc Mỹ thông qua các vụ sát nhập ngược. Điển hình là Lucid Motors Inc., Lordstown Motors Corp., Fisker Inc., Canoo Inc., Xos...



Các kỹ sư đang làm việc bên trong xưởng lắp ráp tại nhà máy VinFast Hải Phòng, Việt Nam. (Ảnh: Yen Duong/Bloomberg)



Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), thị trường Việt Nam đã tiêu thụ 296.634 xe trong năm 2020.



Hyundai Motor là thương hiệu có doanh số dẫn đầu với 81.368 xe.



Trong năm 2020, VinFast đã bán được khoảng 30.000 xe ôtô. Công ty đặt mục tiêu sẽ bán được hơn 45.000 chiếc vào năm 2021.



VinFast dự kiến bắt đầu giao xe ôtô điện được sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng cho khách hàng trong nước vào tháng 12/2021.



Bà Hải cho biết VinFast có thể thắng ở Mỹ và các thị trường ngoài Việt Nam khác, khách hàng hoàn toàn có thể bị chinh phục bởi những chiếc xe từ Việt Nam có chất lượng, tiêu chuẩn an toàn cao và được trang bị những công nghệ hiện đại.



Trước mắt, VinFast dự kiến sẽ mở 35 showroom và xưởng dịch vụ tại California và tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo.



Mới đây, California cũng đã chính thức cấp phép cho VinFast được kiểm thử xe điện có các tính năng tự hành tại các đường phố công cộng của bang.



Hãng xe thương hiệu Việt đặt mục tiêu sẽ bán những chiếc xe điện đầu tiên tại thị trường Mỹ vào năm tới. Bà Hải không tiết lộ chi tiết về mức đầu tư mà VinFast sẽ đầu tư cho thị trường Mỹ.



Mặc dù đại dịch COVID-19 đã khiến mọi thứ khó khăn hơn, nhưng Bà Hải cho rằng hiện nay VinFast vẫn đang cố gắng thực hiện mục tiêu có thể có lãi sau 5 năm vận hành.



Theo Ông Bùi Hải Hưng, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo VinAI, người phụ trách chung các Viện R&D VinFast toàn cầu, hiện tại, các văn phòng của Viện R&D VinFast nằm tại San Francisco, Australia và Việt Nam.



Các viện đang đảm nhiệm nghiên cứu phát triển các công nghệ tự lái cho các mẫu xe điện của VinFast.



Ông Hưng cho biết thêm: “Viện R&D VinFast tại Mỹ là đơn vị đang phát triển trực tiếp các tính năng tự hành cho các mẫu xe điện được bán ra tại thị trường Mỹ trong năm 2022.”



VinFast đã giới thiệu 3 mẫu xe SUV điện sang trọng, trong đó 2 mẫu VF32 và VF33 sẽ được bán tại Mỹ, Canada và châu Âu.



Vào tháng 9/2020, Thống đốc bang California Gavin Newson đã đặt ra lộ trình dừng bán xe xăng vào 2035 nhằm đưa California trở thành bang “không khí thải.” Chính sách này cũng là động lực thúc đẩy VinFast bán xe điện tại thị trường Mỹ.



Bà Hải nhấn mạnh việc này sẽ giúp VinFast có thể gia nhập thị trường nhanh hơn và cũng truyền cảm hứng để VinFast có thể đầu tư mạnh mẽ hơn vào thị trường Mỹ.

Theo Thùy Chi (Vietnam+)