Phụ nữ đi ôtô nên lắp những tính năng thông minh này

Kiểm soát hành trình, chìa khóa thông minh, mở cốp tự động, đá cốp là những tính năng cần thiết khi lựa chọn xe cho phụ nữ.





Kiểm soát hành trình



Tính năng này không những giúp bạn nhàn nhã hơn khi lái xe mà còn góp phần tích cực cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe khi đi trên đường cao tốc.



Bên cạnh đó thì tính năng này cũng sẽ giúp điều chỉnh tốc độ một cách tự động và giữ khoảng cách an toàn với những chiếc xe đi trước.



Nếu như biết cách sử dụng tính năng Cruise control, chủ xe còn tiết kiệm được một lượng nhiên liệu khá lớn. Ảnh: Nguyễn Tuấn/OFFB



Chính vì vậy, kiểm soát hành trình - Cruise control đích thực là người bạn đồng hành quan trọng giúp chị em xua tan đi nỗi lo lắng này. Ngoài ra, nếu như biết cách sử dụng Cruise control, chủ xe còn tiết kiệm được một lượng nhiên liệu khá lớn.



Chìa khóa thông minh



Chị em phụ nữ khi ra khỏi nhà, trong túi của họ thường đựng rất nhiều vật dụng hơn là nam giới. Nếu xe ôtô có cung cấp tính năng chìa khóa thông minh sẽ giúp cho chị em đỡ tốn thời gian hơn trong việc lục tung túi xách để tìm chìa khóa trong những lúc cấp bách.



Mở cốp tự động, đá cốp



Tính năng mở khóa cốp xe ôtô/đá cốp tự động giúp cho chị em vận chuyển hành lý một cách dễ dàng, thuận lợi và đỡ vất vả hơn.



Tính năng mở khóa cốp xe ô tô/đá cốp tự động giúp cho chị em vận chuyển hành lý một cách dễ dàng



Camera lùi, hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ đỗ xe



Đây cũng là tính năng trên xe ô tô thật sự hữu ích cho chị em khi điều khiển phương tiện. Nhờ hệ thống cảnh báo va chạm, người lái sẽ nhận diện được những vật cản và từ đó điều chỉnh được khoảnh cách an toàn giữa xe và chướng ngại vật đó.



Hệ thống cân bằng điện tử



Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) được đánh giá là trang bị rất cần thiết cho tài xế, đặc biệt dành cho người cầm lái là phái yếu. Công nghệ an toàn thông minh này sẽ giảm thiểu tình trạng xe bị mất lái hay mất kiểm soát khi phanh gấp.



3 tính năng này cũng góp phần hỗ trợ để việc lái xe trở nên dễ dàng hơn, đảm bảo hơn cho sự an toàn của cả người lái và những người ngồi trên xe. Hiện nay thì những tính năng này đang dần trở thành một xu thế của đa số các dòng xe và trở thành tiêu chuẩn chọn lựa của đa số khách hàng.



https://laodong.vn/xe/phu-nu-di-oto-nen-lap-nhung-tinh-nang-thong-minh-nay-882893.ldo

Theo Phương Duy (T/H, LĐO)