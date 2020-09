Những vấn đề thường gặp trên ghế da ôtô

Bong tróc, trầy xước, bị bám bẩn… là những vấn đề thường gặp ở ghế da xe hơi sau một thời gian sử dụng. Những “sự cố” đáng tiếc này nếu không khắc phục sớm sẽ bị nặng và ảnh hưởng đến thẩm mỹ của xe.

Da ghế ôtô bị sờn

Đối với những dạng ghế da bị sờn, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc trà sát quá mạnh dẫn đến da ghế ô tô bị sờn và mòn. Để hạn chế việc này, bạn chỉ nên sử dụng dung dịch vệ sinh đạt tiêu chuẩn.Tuyệt đối không sử dụng vải thô cứng và bàn chải để chà sát mạnh ghế da. Vì điều này rất dễ gây hiện tượng sờn rách.

Da ghế ô tô bị rạn nứt, nhăn, phồng rộp

Ghế da ôtô bị phồng dộp, rạn nứt. Ảnh: Autocar

Ghế da ôtô bị nứt, nhăn hay phồng rộp chủ yếu đến từ những tác động mạnh như tì tay quá mạnh lên ghế, quỳ lên ghế,... mà một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này diễn ra nhanh hơn là do ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.

Để hạn chế tình trạng này, cách tốt nhất là bạn nên hạn chế để đồ vật nặng lên trên ghế da, tránh tì mạnh tay và hạn chế tối đa việc đậu xe dưới thời tiết nắng nóng.

Ghế da ôtô bị trầy xước, rách

Nguyên nhân dẫn đến ghế da ôtô bị rách chủ yếu đến từ việc bạn để những vật nhọn trong túi quần, và ngồi lên ghế da, hay để thú cứng trong xe và bị thú cưng cào,…

Để khắc phục tình trạng này chỉ có cách duy nhất là nhờ đến thợ bọc ghế da chuyên nghiệp bọc lại phần bị sờn rách.

Do đó, bạn cũng nên hạn chế tình trạng này xảy ra bằng cách hạn chế để những vật nhọn, dễ dàng cào rách ghế da vào túi quần, hay hạn chế để thú cưng trong xe mà không có gì che chở.

Da ghế ôtô bị vết bẩn

Ghế da ôtô bị bẩn có thể do quá trình tiếp xúc với bụi bẩn, mồ hôi tiết ra từ cơ thể, hay do thức ăn vương vãi lên ghế da tích tụ lâu ngày, do tiếp xúc trực tiếp với cà phê nóng,…

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ghế da, mà còn khiến cho nội thất trong xe bạn dễ dàng bốc mùi, nuôi dương vi khuẩn gây hại.

Ghế da ôtô dễ bị bảm bẩn sau quá trình sử dụng. Ảnh: Anycar

Để khắc phục tình trạng này thì bạn nên thường xuyên vệ sinh ghế da. Đối với những vết bẩn cứng đầu. Bạn có thể sử dụng đến dung dịch vệ sinh đặc biệt. Nhưng hầu hết các loại da công nghiệp hiện nay đều được sản xuất hiện đại, chống nước, chống ẩm mốc rất tốt nên việc vệ sinh cũng rất đơn giản.

