Sử dụng điều hòa ôtô đúng cách để hạn chế virus lọt vào

Trước tình hình virus Corona đang trở thành mối lo lắng của nhiều người, việc sử dụng hệ thống điều hòa trên ôtô đúng cách có thể giúp hạn chế các tác nhân gây hại trong không khí đối với các thành viên trong xe.

Điều chỉnh điều hoà trong xe trên 25 độ C



Theo các nhà khoa học, Virus Corona sẽ trở nên yếu hơn trong môi trường nhiệt độ trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Bởi ở điều kiện nhiệt độ cao, không khí thông thoáng thì virus Corona rất khó lây lan và phát triển.



Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên cần ghi nhớ để bảo vệ không khí trong xe khỏi Corona là nên để nhiệt độ điều hòa trên 25 độ C. Tuyệt đối, không nên bật điều hòa quá lạnh. Hơn nữa, cần chú ý rửa tay sạch sẽ bằng dung dịch sát trùng sau khi tiếp xúc với các tay nắm cửa, chi tiết nhựa trong khoang xe.



Bật điều hoà lấy gió bên trong xe



Hệ thống điều hòa trên xe ôtô thường có 2 chế độ lấy gió trong và lấy gió ngoài. Để đảm bảo an toàn cho những người ngồi trong xe, bạn chỉ nên để chế độ lấy gió trong nhằm hạn chế virus Corona theo không khí từ bên ngoài vào.



Các nhà khoa học cho rằng, việc lấy gió bên trong xe khi bật điều hoà có thể giúp không khí khoang nội thất an toàn hơn khi đi qua khu vực ẩn chứa virus Corona. Đặc biệt là tại thời điểm dịch bệnh Corona đang hoanh hành khiến nhiều người hoang mang.



Để tốc độ quạt gió không quá mạnh



Việc người dùng chọn chế độ quạt gió quá mạnh có thể vô tình thổi thẳng không khí có chứa virus Corona bay vào mũi của người lái. Do vậy, không nên bật quạt gió số to, cũng như hướng luồng gió thổi trực tiếp vào mặt những người ngồi trong xe.



Hạn chế chở động vật trên xe



Mầm bệnh có thể ẩn chứa trên cơ thể động vật đang sinh sống ở khu vực mắc virus Corona. Do đó, bạn không nên vận chuyển động vật từ nơi khác nhằm tránh lây lan mầm bệnh.



Đeo khẩu trang khi di chuyển



Theo các bác sĩ phòng chống dịch bệnh, virus corona lây nhiễm khi ho, hắt hơi bắn ra nước bọt nhiễm virus và khi tay chạm vào người mắc bệnh nhưng không được vệ sinh sạch sẽ. Vì vậy, cách bảo vệ tốt nhất là dùng tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang tại nơi công cộng.



Đến bệnh viện khi có dấu hiệu khác thường



Hầu hết bệnh nhân mắc bệnh đều bị sốt, ho và khó thở. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp dù đã nhiễm virus nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ không dễ phát hiện. Do vậy, nếu có bất kỳ dấu hiệu gì khác thường liên quan đến viêm hô hấp thì bạn nên đến bệnh viện xét nghiệm và tiến hành điều trị. Ngoài ra, bạn đừng quên chia sẻ thông tin thời gian và địa điểm đã từng đến với bác sĩ điều trị.



https://laodong.vn/xe/su-dung-dieu-hoa-oto-dung-cach-de-han-che-virus-lot-vao-780990.ldo

Theo TRẦN KHANH (LĐO)