Những sai lầm dễ mắc khi lái xe đi chơi dịp lễ Tết

Trong những ngày Tết, mật độ phương tiện di chuyển trên đường là rất lớn. Bên cạnh đó, một vài câu chuyện sôi nổi có thể khiến bạn mất tập trung và điểu khiển xe ôtô thiếu chuẩn xác.





Bám sát xe đi trước



Một số bác tài thường có thói quen bám sát đuôi xe trước mặt để không cho các phương tiện khác chen vào giữa. Tuy nhiên, đây là hành động không nên bởi phương tiện đi trước có thể dừng đột ngột, gây xung đột bất cứ lúc nào.



Hơn nữa, việc bám sát đuôi xe phía trước sẽ làm hẹp khe hở khiến các phương tiện xe máy luồn lách khó khăn, đồng thời dễ gây trầy xước đầu xe ôtô.



Tạt đầu xe chen ngang



Giữa thành phố đông đúc, việc chờ đợi lâu do tắc đường có thể khiến tài xế mệt mỏi và bực bội. Do đó, bạn không nên luồn lách, tạt đầu xe nhằm tránh gây ức chế cho người khác.



Trong trường hợp cần nhập vào làn xe cùng chiều, ngoài việc bật đèn xi nhan, bạn có thể hạ kính ôtô để đưa tay xin nhường đường. Như vậy, bạn sẽ nhận được cảm tình và không tạo cho người tham gia giao thông sự khó chịu.



Đậu xe “vô duyên”



Với lý do không tìm được chỗ đậu xe, nên nhiều bác tài thường đánh liều dừng đỗ ngay trước cửa nhà người khác. Nếu chủ nhà khoá cửa đi vắng thì không vấn đề gì, nhưng bất ngờ gia chủ trở về mà không thể ra vào thì sẽ rất rắc rối, đặc biệt là những ngày Tết. Để tránh phiền phức, chủ xe có thể tìm mua bảng số điện thoại đặt ở đầu táp lô nhằm giúp người lạ có thể dễ dàng liên hệ.



Dừng xe ngay giữa đường



Nếu bị lạc đường hoặc muốn trả lời điện thoại, thì tài xế cũng không nên dừng lại giữa đường. Bởi đó có thể là hành động gây ra vụ tai nạn khi những phương tiện đi sau không chú ý. Trong trường hợp khẩn cấp, cố gắng tìm chỗ gần nhất có thể đậu xe để đảm bảo không gây bất tiện cho người khác.



Quên bật đèn xi nhan



Khi tham gia giao thông, tài xế cần bật đèn xi nhan thông báo cho các phương tiện xung quanh khi có ý định chuyển làn, đổi hướng đi. Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế bật xi nhan phải rồi chen vào làn xe máy đang di chuyển nhằm hạn chế những va chạm, trầy xước không đáng có.



Vượt xe ở vòng xuyến



Mật độ giao thông tại các vòng xuyến là rất lớn, tài xế sẽ phải đối mặt với hàng trăm phương tiện xung quanh. Vì vậy, các bác tài không nên tăng tốc đột ngột để tạt đầu xe ôtô đang chuyển hướng cùng chiều. Bởi lúc này, một số phương tiện xe máy đang đi vào điểm mù của ôtô có thể va vào đầu xe do không kịp xử lý.



https://laodong.vn/xe/nhung-sai-lam-de-mac-khi-lai-xe-di-choi-dip-le-tet-779368.ldo

Theo TRẦN KHANH (LĐO)