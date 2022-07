Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn ở Việt Nam vào tháng 7

Hiện tượng thiên văn đáng chú ý trong tháng 7 là mưa sao băng Delta Aquarids xuất hiện vào cuối tháng.



Việt Nam đón đỉnh điểm mưa sao băng "sư tử trời" vào đêm nay

Mưa sao băng. Ảnh: AFP.



Theo Hội Thiên văn Hà Nội HAS, theo lịch sự kiện thiên văn tháng 7.2022 sẽ ghi nhận 3 hiện tượng thiên văn.



Siêu trăng vào ngày 14 tháng 7



Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối với mặt trời nên toàn bộ bề mặt của mặt trăng sẽ được chiếu sáng. Pha này sẽ diễn ra vào 1h38 (giờ Việt Nam). Trăng tròn tháng 7 còn được các bộ tộc châu Mỹ bản địa gọi là trăng Hươu bởi trong thời gian này những cặp sừng của các chú hươu sẽ bắt đầu mọc. Mùa trăng này cũng còn được biết đến với cái tên trăng Sấm sét hoặc trăng Rơm. Đây cũng là siêu trăng thứ 2 trong tổng số 3 siêu trăng trong năm 2022. Mặt trăng sẽ ở sát vị trí gần nhất với trái đất nên hình dạng có vẻ to và sáng hơn bình thường.



Mưa sao băng Delta Aquarids ngày 28 - 29.7



Delta Aquarids là trận mưa sao băng trung bình và tại thời điểm cực đại có thể đạt tới 20 vệt sao băng mỗi giờ. Mưa sao băng Delta Aquarids được tạo ra từ các mảnh vụn mà sao chổi Marsden và Kracht để lại. Trận mưa sao băng này diễn ra hàng năm từ ngày 12.7 đến 23.8 và đạt cực đại vào đêm ngày 28.7, rạng sáng ngày 29.7. Trong năm 2022, trăng non sẽ tạo điều kiện lý tưởng để chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lần này, đặc biệt là sau nửa đêm và tại những địa điểm tối. Sao băng sẽ tỏa ra từ chòm sao Bảo Bình, nhưng có thể xuất hiện bất cứ đâu trên bầu trời.



Trăng mới vào ngày 29 tháng 7



Mặt trăng sẽ nằm cùng phía với trái đất so với mặt trời nên mọi người sẽ hoàn toàn không nhìn thấy được mặt trăng trên bầu trời đêm. Pha này sẽ diễn ra vào lúc 0h55 (giờ Việt Nam). Đây là thời điểm lý tưởng để quan sát các thiên thể mờ khác như các thiên hà, cụm sao bởi chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng.



