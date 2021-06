Israel phát hiện quả trứng gà 1.000 năm tuổi còn nguyên vẹn

Quả trứng gà này may mắn được bảo tồn qua nhiều thế kỷ nhờ rơi vào nhà vệ sinh và được phân người bao bọc, tuy nhiên khi di chuyển quả trứng bị nứt và phần lớn lòng trứng bị chảy ra ngoài.





Hình ảnh quả trứng gà 1.000 năm tuổi. (Nguồn: Cơ quan Cổ vật Israel)



Các nhà khảo cổ thuộc Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) mới đây đã phát hiện một quả trứng gà có niên đại gần 1.000 năm, trong quá trình khai quật một khu vực tại thành phố Yavne ở miền Trung Israel.



Kế hoạch khảo cổ quy mô lớn này năm trong dự án mở rộng khu đô thị do Cơ quan quản lý Đất đai Israel (ILA) phụ trách tổng thể.



Các nhà khảo cổ đã phát hiện được một khu vực sản xuất rộng lớn và đa dạng từ thời Byzantine (năm 330-1453 sau Công nguyên).



Giáo sư Lee Perry Gal thuộc IAA cho hay: "Mảnh vỏ trứng được phát hiện từ những thời kỳ trước đó, chẳng hạn như tại các thành phố David, Caesarea và Apolloniam, nhưng rất ít quả trứng được bảo tồn nguyên vẹn. Ngay cả ở tầm toàn cầu, những phát hiện như vậy là cực kỳ hiếm".



Trong khi đó, nhà khảo cổ Alla Nagorsky của IAA nhận định: "Ngày nay còn khó giữ được nguyên vẹn trong thời gian dài nhờ hộp đựng chuyên dụng ở siêu thị. Phát hiện 1.000 năm tuổi này thật tuyệt vời. Quả trứng gà này may mắn được bảo tồn qua nhiều thế kỷ nhờ rơi vào nhà vệ sinh và được phân người bao bọc".



Tuy nhiên, không may là quả trứng bị nứt dưới đáy khi chuyển tới phòng thí nghiệm và phần lớn lòng trứng đã chảy ra ngoài. Chỉ còn một ít lòng đỏ trứng vẫn nằm trong vỏ.



Ngành chăn nuôi gia cầm xuất hiện tại Israel từ 2.300 năm trước đây, trong thời kỳ văn minh Hy Lạp và đầu thời kỳ La Mã.



Trong thời kỳ vàng của Hồi giáo (năm 601-700 sau Công nguyên), thịt lợn bị cấm và người dân phải tìm nguồn protein thay thế.



Thịt và trứng gà đã trở thành lựa chọn tốt nhờ không cần giữ lạnh và biện pháp bảo quản phức tạp.



Theo Quang Minh (TTXVN/Vietnam+)