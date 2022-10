Mục tiêu Net Zero của Việt Nam: Giai đoạn 2022-2040 cần 114 tỷ USD

(GLO)- Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển con người và nguồn lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam" do Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội. Hội thảo quy tụ các học giả uy tín trong và ngoài nước cùng tham gia trao đổi, chia sẻ, thảo luận làm rõ nhiều nội dung quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn cho việc thực hiện mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Thực hiện mục tiêu Net Zero (giảm phát thải khí nhà kính để đạt mức phát thải dòng bằng 0), Việt Nam đã phê chuẩn Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, kế hoạch giảm phát thải khí mê tan của ngành Giao thông-Vận tải và nhiều văn bản quan trọng khác. Quá trình thực hiện mục tiêu này còn đặt ra nhiệm vụ quan tâm đến con người và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh nỗ lực của Chính phủ còn là trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, nhà khoa học, nhà hoạt động môi trường…

Hội thảo đã chỉ ra những thách thức của người lao động trước mục tiêu Net Zero của Việt Nam, trước tiên là thiếu hụt chuyên gia cho các ngành công nghệ mới; thiếu kỹ năng, kỹ thuật cốt lõi; hệ thống giáo dục chưa tiên tiến; tác động chuyển đổi số và đại dịch vừa xảy ra; vấn đề tổn thương ở một số khu vực; gia tăng khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng; bệnh tật làm suy giảm lực lượng lao động…

Năng lượng tái tạo giúp giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: Báo điện từ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Để Việt Nam tiến tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học dự hội thảo cho rằng, giảm phát thải khí nhà kính yêu cầu chúng ta thể hiện mạnh mẽ qua cam kết trước thế giới, được đưa vào hệ thống pháp luật để toàn dân thực hiện. Và ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp.

Giải pháp cho vấn đề đó là Chính phủ phải đầu tư lớn cho năng lượng, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp. Các khoản đầu tư cho ngành cần được hỗ trợ công cụ định giá cac-bon. Các công cụ hỗ trợ đó giúp đạt mục tiêu Net Zero mà không ảnh hưởng sự tăng trưởng kinh tế. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho mục tiêu giai đoạn 2022-2040 là 114 tỷ USD.

