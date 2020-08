Chư Sê: Người dân khốn khổ vì khí thải lò than

(GLO)- Gần 2 năm nay, hàng chục hộ dân ở làng Tào Roòng và thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải sống khổ sở vì khí thải từ lò đốt than của ông Trần Quốc Cường (thôn Phú Cường). Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh và ngành chức năng cũng đã vào cuộc nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Khổ sở vì khí đốt lò than

Theo phản ánh của người dân, ông Trần Quốc Cường bắt đầu đốt than từ năm 2018. Ban đầu, ông Cường chỉ xây dựng 2 lò. Đến năm 2019, ông tiếp tục xây dựng thêm 8 lò than. Vì nằm gần khu dân cư nên khí thải từ lò đốt than đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân xung quanh.

Dẫn chúng tôi tới khu vực các lò đốt than của ông Cường, ông Phạm Đình Mạnh cho biết: “Riêng thôn Phú Cường có hơn 10 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ bị ảnh hưởng nặng. Mỗi lần có khí đốt than thải ra, ai khỏe thì bị đau đầu, buồn nôn, ai sức yếu hơn thì khó thở. Nhiều trường hợp phải đi bệnh viện. Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị và ngành chức năng cũng đã vào cuộc xử lý nhưng chủ lò vẫn tiếp tục hoạt động gây ô nhiễm môi trường sống khiến người dân bức xúc”.

Cùng cảnh ngộ, ông Lê Đình Điệp cho hay: “Mỗi lần chủ lò mở cửa cho khí thoát ra là mùi rất gắt, ngửi phải mùi này cả nhà tôi ai cũng đau đầu, chóng mặt. Cháu nội của tôi mới sinh phải gửi đi ở nhờ nơi khác để tránh hít phải khi độc từ lò than. Vì vậy, chúng tôi mong chủ lò xử lý khí đốt làm sao để trả lại môi trường trong lành cũng như không ảnh hưởng sức khỏe của người dân”.

Người dân bức xúc vì lò than của hộ ông Trần Quốc Cường (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hồng Thương

Trong khi đó, hàng trăm hộ dân ở làng Tào Roòng cũng bức xúc vì mùi hôi từ lò đốt than của ông Cường. Ông Rah Lan Mliu-Phó Trưởng thôn Tào Roòng-cho hay: “Trong làng có 2 trường học, nếu các lò than tiếp tục hoạt động sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của lũ trẻ. Vì vậy, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương có hướng giải quyết ổn thỏa để lò than hoạt động nhưng vẫn đảm bảo môi trường sống trong lành cho bà con”.

Chưa giải quyết dứt điểm

Trao đổi với P.V, ông Lê Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Pal-cho biết: Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, UBND xã đã 3 lần xuống kiểm tra lò than của ông Cường. Tại các thời điểm kiểm tra, ông Cường không có báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như trang-thiết bị xử lý khí thải. Xã đã xử phạt hành chính hộ ông Cường 4,22 triệu đồng và đình chỉ hoạt động các lò than.

Sau đó, hộ ông Cường đã lắp ống khói và hệ thống phun sương để giảm khí thải nên đã cho vận hành thử một số lò than từ ngày 3-6 đến 3-7. Tuy nhiên, mới đây, qua kiểm tra, xã phát hiện ông Cường đang cho 5 lò than hoạt động. Việc này là không đúng nên đã gây bức xúc trong dân. Xã đã có báo cáo gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường để có hướng giải quyết.

Trong khi đó, bà Phùng Thị Hà-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê thừa nhận các lò than của ông Cường gây ô nhiễm môi trường. Theo bà Hà, Phòng đã nhiều lần phối hợp với UBND xã xuống kiểm tra.

Tại các thời điểm kiểm tra, các lò than đang hoạt động có phát sinh khí thải ra môi trường kèm mùi hôi khó chịu. Hộ ông Cường chỉ có giấy phép kinh doanh mua bán than do Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp nhưng lại hoạt động sản xuất than. Trong quá trình đốt than, ông Cường cũng không có kế hoạch bảo vệ môi trường và không có thiết bị xử lý khí thải. Vì thế, Phòng đã yêu cầu ông Cường ngừng hoạt động các lò than để hoàn thiện các thủ tục về môi trường và xây dựng các thiết bị xử lý khí thải.

Cũng theo bà Hà, chiều 28-7, Phòng Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với các hộ dân có đơn phản ánh, chủ lò than, UBND xã, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm sự việc.

“Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề xuất Phòng Tài chính-Kế hoạch xem xét xử lý theo quy định đối với giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ ông Cường vì hoạt động không đúng. Riêng Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục vận động chủ lò tự nguyện không đốt than để trả lại môi trường trong lành cho người dân”-bà Hà cho hay.

HỒNG THƯƠNG