(GLO)- Ông Lê Anh Dũng-Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán NHNN-cho biết, ngành Ngân hàng bước đầu đã đầu tư 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số và đã thu được những thành quả rất tích cực. Việt Nam là một trong những nước ứng dụng ngân hàng số hàng đầu khi tỷ lệ tăng trưởng 40% chỉ trong thời gian ngắn.





Chiều 28-9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, hưởng lợi”.



Tham dự Tọa đàm có các vị khách mời: ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà Nước (NHNN); ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng; ông Nguyễn Phúc Dương, Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và Ngân hàng điện tử HDBank kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số; TS. Phạm Xuân Hòe, chuyên gia kinh tế.



Theo thông tin tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngành Ngân hàng phấn đấu đến năm 2025 có 50% nghiệp vụ ngân hàng được số hóa; 70% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số…



Ý kiến của các vị khách mời đều khẳng định vai trò quan trọng của chuyển đổi số ngân hàng, đặc biệt, trong thời gian vừa qua, đã phục vụ người dân và góp phần tăng trưởng doanh thu của nhiều ngân hàng bất chấp đại dịch Covid-19.



Ông Lê Anh Dũng-Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán NHNN-nhận định: “Việt Nam là một trong những nước ứng dụng ngân hàng số hàng đầu khi tỷ lệ tăng trưởng 40% chỉ trong thời gian ngắn. Đại dịch đã rút ngắn chuyển đổi số ngành Ngân hàng, cả ngân hàng và người dân đều được hưởng lợi vì điều này”.



Các vị khách mời tham dự Tọa đàm trực tuyến "Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, toàn dân hưởng lợi". Ảnh: VGP



Cũng theo ông Dũng, hiện có 95% ngân hàng đã xây dựng chiến lược chuyển đổi số và các ngân hàng Việt Nam đã tích cực, chủ động trong việc nắm vững công nghệ 4.0 (điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn…) để số hóa, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống số. Ngoài ra, ngành Ngân hàng bước đầu đã đầu tư 15.000 tỷ đồng cho hoạt động này và đã thu được những thành quả rất tích cực.



“Chúng tôi cũng xác định trong kỷ nguyên số thì số hóa dữ liệu rất quan trọng. Ngành ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ của chính ngân hàng mà còn ngoài ngân hàng thông qua việc tạo lập hệ sinh thái số để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn cho người dân trên các thiết bị điện tử”-ông Lê Anh Dũng cho biết thêm.



NHNN đã đẩy mạnh phối hợp với Bộ Công an trong việc kết nối nền tảng dữ liệu đang có như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho việc định danh, xác thực điện tử chính xác và cung cấp những dịch vụ an toàn, tiện lợi, nhanh chóng, uy tín, hợp lý.



Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Quốc Hùng-Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng-nhận định: Trong quá trình chuyển đổi số, ngành Ngân hàng là ngành đầu tiên đi trước một bước. Cụ thể, các ngân hàng tập trung vốn, công nghệ, con người vào chuyển đổi số, tổ chức từ rất sớm. Trong thời điểm đó, cũng không thể kỳ vọng được rằng chuyển đổi số sẽ đạt được hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, đại dịch là vấn đề ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu nhưng cũng là minh chứng rất lớn cho chuyển đổi số ngành Ngân hàng.



“Trong thời kỳ giãn cách, người dân vẫn giao dịch, thanh toán mua hàng hóa bình thường. Đấy là những kết quả mà nếu không chuyển đổi số thì không thể làm được”-ông Hùng đánh giá thêm.



Ông Hùng cũng nêu thực tế, một số ngân hàng lớn như: BIDV, VPBank, Techcombank, MB, HDBank… đã chuyển đổi số và đưa vào ứng dụng sớm nhất, cho nên thu được kết quả rất khích lệ. Điển hình là tiền gửi không kỳ hạn (CASA) lên đến 40%-50% góp phần đưa lợi nhuận của ngân hàng lên rất lớn.



Về lợi ích của chuyển đổi số mang lại, chuyên gia kinh tế, TS. Phạm Xuân Hòe cho rằng: 95% các nghiệp vụ về thanh toán cũng như tiền gửi về cơ bản được thực hiện qua công nghệ số và có những khách hàng cá nhân gần như giao dịch 100% qua công nghệ số.



Đó là lý do tại sao các tổ chức quốc tế đánh giá rằng Việt Nam là một nước đang phát triển nhưng đi đầu trong nhóm phát triển công nghệ số ngành Ngân hàng.



Ngành Ngân hàng đang tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số nhờ đó có những tăng trưởng vượt bậc. Ảnh nguồn internet



Về kết quả chuyển đổi số tại ngân hàng, ông Nguyễn Phúc Dương-Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và Ngân hàng điện tử HDBank kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số cho biết: Từ nhiều năm qua, HDBank đã xác định đầu tư công nghệ với chuyển đổi số là yếu tố bắt buộc và định hướng trở thành "Happy Digital Bank".



HDBank là một trong 4 ngân hàng đầu tiên triển khai thí điểm định danh khách hàng trực tuyến (eKYC) và đẩy mạnh ứng dụng robot tự động hóa các quy trình vận hành để tiết kiệm chi phí và tăng thời gian xử lý các hoạt động của ngân hàng.



Bên cạnh đầu tư lớn thì quá trình chuyển đối số cũng mang đến những khó khăn và thách thức cho các ngân hàng thương mại từ cả bên trong đến bên ngoài. Từ những quy định về mặt pháp lý, sự thiếu hụt nhân sự chất lượng cao đến hạn chế về nền tảng công nghệ.



Vừa qua, NHNN đã trình Thủ tướng quyết định không chỉ cho ngành Ngân hàng mà cho cả ngành bưu điện thí điểm chuyển tiền qua hệ thống bưu điện, mở rộng thanh toán đến vùng sâu vùng xa, nâng khả năng tiếp cận cho người dân vùng sâu vùng xa. Đó là tầm nhìn và bước đi quan trọng của ngành Ngân hàng trong chuyển đổi số.



Về những khó khăn trong chuyển đổi số của ngành Ngân hàng hiện nay, theo Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng, gần như trên 90% các dịch vụ thanh toán liên quan tiền gửi đều có thể triển khai chuyển đổi số. Nhưng vướng mắc là ở khâu cho vay và các dịch vụ khác liên quan đến các bộ, ngành thì chưa thể triển khai được; chỉ có thể tháo gỡ khi Luật Giao dịch điện tử được sửa đổi, bổ sung.



Bên cạnh đó, thời gian vừa qua xảy ra những chuyện như trục lợi, lừa đảo thông qua tin nhắn, hoặc mất tiền trong tài khoản. “Lỗi đó không phải là ngành ngân hàng, mà ngành đang phải chịu ảnh hưởng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp, kiến nghị với các bộ ngành liên quan để có giải pháp phù hợp, đảm bảo người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán thông qua chuyển đổi số một cách an toàn hiệu quả, yên tâm”-ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết.





