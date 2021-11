Thống nhất dùng PC-Covid chống dịch

Ngày 13/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) thông báo toàn quốc sẽ thống nhất một ứng dụng chống dịch là PC-Covid.





Theo Bộ TTTT, nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, PC-Covid sẽ là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ứng dụng này được thông qua từ sự thống nhất của Bộ Y tế, Bộ TTTT, Bộ Công an và do Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng.





PC-Covid là ứng dụng duy nhất chống dịch tại Việt Nam.





Trong khi đó, ứng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý sẽ là ứng dụng phục vụ định danh, xác thực. VN-eID sẽ trở thành ứng dụng phục vụ lâu dài cho xã hội. VN-eID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. VN-eID và PC-Covid hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.



Ngoài ra, người dân sẽ sử dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân, khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR theo Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021.



Đồng thời, Bộ TTTT cũng yêu cầu các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch khác. Việc thống nhất ứng dụng phòng chống Covid-19 sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi khai báo y tế.



Ứng dụng PC-Covid nằm trong kế hoạch triển khai ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 thống nhất cho người dân. App do Bkav, Viettel và VNPT hợp tác phát triển, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia vận hành. Các cơ quan chủ trì gồm Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Thông tin & Truyền thông.



Trong ngày đầu phát hành vào 30/9, PC-Covid bị nhiều người phản ánh hoạt động kém ổn định, thông tin đồng bộ chưa chính xác. Trong ngày đầu tiên, đã có 1,7 triệu lượt truy vấn hệ thống. Do đó, đội ngũ kỹ thuật vẫn liên tục cải thiện hiệu năng.



Trong khi đó, ngày 18/10, app chống dịch NCOVI được thông báo sẽ bị gỡ khỏi kho ứng dụng Android hoặc iOS. Trước đó, nhà phát triển ứng dụng đã gửi lời cảm ơn và đề nghị người dùng chuyển sang sử dụng app PC-Covid để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.



Đến ngày 13/11, người dùng không thể tìm thấy và cài đặt NCOVI từ App Store, Google Play. Tuy vậy, người dùng đã cài ứng dụng từ trước vẫn có thể sử dụng các tính năng bình thường.

