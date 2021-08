Google Maps tung ra 2 tiện ích mới cho iPhone

Ứng dụng bản đồ của Google vừa mang đến các widget (tiện ích) mới cho người dùng iPhone.





Theo PhoneArena, một số người dùng iPhone từng "ghen tỵ" với những người bạn Android của họ vì thiếu các widget trên iOS trong nhiều năm. Điều này đã kết thúc với iOS 14 khi Apple giới thiệu các widget trên màn hình chính của riêng mình.



Google Maps mang đến widget mới cho iPhone. Ảnh chụp màn hình



Và trong khi Apple Maps có sẵn widget iOS của riêng mình, Google Maps cũng đang cung cấp cho người dùng 2 widget yêu cầu cài đặt phiên bản 5.74 của ứng dụng trên các thiết bị iPhone chạy iOS 14 trở lên và các mẫu iPad đã tải về iPadOS 15 beta.



Không nên nhầm các widget Google Maps này với một số widget nhất định được tìm thấy trên trang tiện ích iOS như Travel Times, Transit Departures, Local Guides và Traffic. 9to5Google đã báo cáo rằng 2 widget của Google Maps hiện có sẵn cho màn hình của iOS.



Widget đầu tiên có tên Find places nearby, nó sử dụng thanh tìm kiếm tương tự như tiện ích Gmail và Search trên iOS của Google. Widget này cung cấp cho bạn các phím tắt để chỉ đường nhanh đến các địa điểm quen thuộc như Home và Work. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng nhận chỉ đường đến nhà hàng, cây xăng, cửa hàng tạp hóa và các quán cà phê trong khu vực hiện tại của bạn.



Widget thứ hai là Know before you go. Mang đến các thông tin như các điều kiện giao thông mới nhất, chi tiết vị trí, thời gian các cửa hàng mở cửa, đánh giá về nhà hàng... Và Google đã gợi ý trong ghi chú phát hành rằng sẽ có thêm nhiều tiện ích liên quan đến Maps.



Để cài đặt các widget, hãy nhấn và giữ trên khoảng trống trên màn hình chính. Nhấn vào nút ‘+’ ở góc trên bên trái và chọn tiện ích Google Maps. Nếu các tiện ích không hiển thị, bạn có thể gỡ cài đặt Google Maps và cài đặt lại phiên bản mới nhất từ App Store.

Theo PHONG ĐỖ (TNO)