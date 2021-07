Tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos bay vào vũ trụ thành công

Chuyến bay vào không gian này kéo dài trong 11 phút, trong đó hành khách có từ 3 đến 4 phút để "tận hưởng" trạng thái không trọng lượng và ngắm nhìn Trái đất từ trên cao.

(Ảnh: Reuters)

Theo TTXVN, tối 20/7 (theo giờ Việt Nam), tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos cùng ba người khác đã bắt đầu chuyến bay vào không gian đầu tiên do Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin thuộc sở hữu tỷ phú này thực hiện.

Cùng đi với tỷ phú Bezos trong chuyến bay thám hiểm ngắn này còn có anh trai ông là Mark Bezos, phi công 82 tuổi Wally Funk và sinh viên 18 tuổi Oliver Daeme.

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong ngành du lịch vũ trụ tư nhân.

Tàu vũ trụ New Shepard đã rời bệ phóng tại Launch Site One của Blue Origin tại sa mạc Tây Texas vào lúc 8 giờ 12 phút (theo giờ địa phương).

Sau khi cất cánh, tàu vũ trụ New Shepard bay hướng về không gian với tốc độ hơn 3.700km/h sử dụng động cơ oxy hóa lỏng hydro.

Sau khi tới gần ranh giới Karman, vốn là ranh giới được công nhận giữa bầu khí quyển của Trái Đất và không gian bên ngoài ở độ cao 100km, tàu New Shepard đã tách khỏi tên lửa đẩy.

Như vậy, trên chuyến bay có cả người trẻ tuổi nhất và người lớn tuổi nhất từng bay vào vũ trụ. Đây là sứ mệnh không gian đầu tiên trên thế giới với các hành khách tham gia hoàn toàn "không chuyên."

Chuyến bay vào không gian này kéo dài trong 11 phút, trong đó hành khách có từ 3 đến 4 phút để "tận hưởng" trạng thái không trọng lượng và ngắm nhìn Trái Đất từ trên cao.

Sau đó, tên lửa đẩy New Shepard tự động quay trở lại một bãi đáp ở phía Bắc khu vực phóng trong khi tàu vũ trụ New Shepard hạ cánh an toàn trên sa mạc Texas nhờ trợ giúp của 3 chiếc dù lớn và một động cơ đẩy.

Chuyến bay này đánh dấu sự gia nhập của Blue Origin vào thị trường hàng không vũ trụ tư nhân, cùng với đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực du hành không gian - Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson và SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Ông Jeff Bezos đã thành lập công ty Blue Origin vào năm 2000 để theo đuổi ước mơ bay vào không gian vũ trụ.

