Skype for Web đến với Safari trên máy tính để bàn và iOS

Microsoft vừa cho biết dịch vụ Skype for Web của hãng hiện tương thích với hầu hết trình duyệt trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn, bao gồm hỗ trợ Safari.



Safari trên macOS và iOS đã hỗ trợ Skype for Web - Ảnh: Microsoft



Theo SlashGear, trang hỗ trợ từ Microsoft không liên kết Skype for Web đến Firefox nhưng cho biết nó sẽ hoạt động trên Safari 13.1 trở lên. Ấn tượng hơn, nó làm việc trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động chạy macOS lẫn iOS. Microsoft cũng đề cập đến hỗ trợ cho Microsoft Edge phiên bản 43 trở lên trên thiết bị di động, nhưng điều này có thể chỉ đề cập đến iOS, nơi mọi trình duyệt đều dựa trên WebKit của Safari.



Người dùng sẽ thấy các trình duyệt dựa trên Chromium không được hỗ trợ trên thiết bị di động, có nghĩa là các phiên bản dành cho Android của Edge và Chrome sẽ không hoạt động. Điều đó khiến tuyên bố của Microsoft về việc hỗ trợ “hầu như mọi trình duyệt dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động” không chính xác. Dù sao đây vẫn sẽ là một tin tốt cho những người dùng iOS không thể cài đặt ứng dụng Skype.



Ngoài tin tức cho người dùng web, chỉ có một số thay đổi nhỏ cho máy tính để bàn. Giờ đây, người dùng có thể đổi tên cuộc họp Meet Now khi tạo chúng, cùng với việc thêm ảnh để cá nhân hóa chúng. Microsoft cũng đã thêm các cảnh mới cho Together Mode mà công ty triển khai lần đầu tiên vào cuối năm ngoái.



Cuối cùng, Microsoft đã khắc phục một số sự cố với ứng dụng, bao gồm bản sửa lỗi cho người dùng iOS và Android, nơi trạng thái của họ có thể tự động chuyển thành hoạt động.

Theo KIẾN VĂN (TNO)