Lập một nhóm chuyên gia an ninh mạng để chống tin tặc về COVID-19

Gần 400 tình nguyện viên chuyên về an ninh mạng đã tham gia Hiệp hội CTI COVID-19 để chống tin tặc liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.





(Nguồn: forbes)





Reuters đưa tin, một nhóm quốc tế gồm gần 400 tình nguyện viên chuyên về an ninh mạng đã được thành lập ngày 25/3 để chống tin tặc liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.



Với tên gọi Hiệp hội CTI COVID-19 chuyên thông tin tình báo về các mối đe dọa trên mạng, nhóm này mở rộng hoạt động ra hơn 40 quốc gia và bao gồm các chuyên gia cấp cao tại các công ty lớn như Tập đoàn Microsoft và Amazon.com Inc.



Một trong 4 nhà quản lý ban đầu của nhóm này, ông Marc Rogers cho hay, ưu tiên hàng đầu của nhóm sẽ là nỗ lực chống tin tặc tấn công các cơ sở y tế và các cơ sở tuyến đầu khác trong cuộc chiến chống COVID-19.



Hiện nhóm này đang đối phó các hoạt động tấn công mạng nhằm vào các tổ chức y tế.



Theo Vietnam+