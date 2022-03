Công an xã Tơ Tung: Điển hình về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

(GLO)- Mặc dù cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ công tác còn hạn chế nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Nỗ lực giữ gìn ANTT

Công an xã Tơ Tung hiện có 5 Công an chính quy và 10 Công an bán chuyên trách. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thời gian qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác như: thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp căn cước công dân; đấu tranh ngăn chặn tội phạm; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Công an xã Tơ Tung đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1991, trú tại xã Lơ Ku, huyện Kbang) về hành vi trộm cắp xe máy; xác minh làm rõ 1 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Tơ Tung bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an xã Tơ Tung và Công an huyện Kbang phối hợp với Mạnh Thường Quân trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Nguyễn Hữu

Cũng trong đợt cao điểm, Công an xã Tơ Tung tổ chức 40 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Qua đó, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng; nhắc nhở và yêu cầu 30 trường hợp khác ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Công an xã cũng tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, tổ chức cho hơn 800 hộ gia đình, 45 hộ kinh doanh ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép; gọi hỏi, răn đe 10 thanh-thiếu niên thường xuyên có hành vi điều khiển xe mô tô vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Thượng úy Võ Hải Sơn-Trưởng Công an xã-cho biết: “Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, tập thể Công an xã được chính quyền địa phương đánh giá cao, người dân tin tưởng. Đơn vị có 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Công an tỉnh đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen”.

Tích cực giúp đỡ người dân

Thời gian qua, cùng với công tác đảm bảo ANTT, Công an xã Tơ Tung thường xuyên phối hợp với người uy tín, già làng, trưởng thôn vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, đơn vị phối hợp vận động các Mạnh Thường Quân quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2022, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền xã trao tặng hơn 50 suất quà cho người dân với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, Công an xã Tơ Tung đã phối hợp xây tặng 5 công trình vệ sinh cho các gia đình với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng. Vừa qua, khi gia đình chị Đinh Thị Ayach (làng Kuk Tung) không may bị hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà sàn và toàn bộ vật dụng, Công an xã đã tích cực vận động các Mạnh Thường Quân và người dân chung tay hỗ trợ chị dựng căn nhà mới, ổn định cuộc sống.

Thượng úy Võ Hải Sơn-Trưởng Công an xã Tơ Tung tặng quà động viên gia đình chị Đinh Thị Ayach. Ảnh: Nguyễn Hữu

Ông Đinh Brấp-người uy tín làng Kuk Tung-cho hay: “Thời gian qua, nhiều hộ trong làng được Công an xã giúp đỡ, tặng quà. Bên cạnh đó, Công an xã còn tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành pháp luật, không uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mọi người trong làng đều chấp hành tốt các quy định pháp luật. Nếu trong làng xảy ra vụ việc liên quan đến ANTT, tôi và mọi người dân đều có trách nhiệm báo cho Công an xã đến xử lý kịp thời”.

Theo ông Trần Xuân Nam-Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, kể từ khi lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đã có nhiều cách làm và mô hình hiệu quả trong đảm bảo ANTT. Mặc dù các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác còn nhiều hạn chế nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã chủ động khắc phục, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát triển sâu rộng tới các làng và từng hộ gia đình. Qua đó, công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã luôn quan tâm phối hợp triển khai các hoạt động xã hội từ thiện, chia sẻ với những khó khăn của bà con, tạo sự gần gũi, gắn kết. Vì vậy, người dân sẵn sàng giúp đỡ lực lượng Công an trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.