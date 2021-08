Công an Ia Pa tập trung chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, huyện Ia Pa trải qua 2 đợt dịch Covid-19, trong đó có những thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình đó, lực lượng Công an toàn huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ phòng-chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trong các đợt dịch Covid-19, Công an huyện Ia Pa đã huy động 100% quân số, trong đó có 52 cán bộ, chiến sĩ xung phong làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, đảm bảo an ninh trật tự các khu cách ly tập trung, điều tra, khoanh vùng, truy vết; phối hợp với các lực lượng kiểm soát trên 700 lượt người về từ vùng dịch, truy vết trên 170 F1, 1.300 F2; ra quyết định xử phạt 3 trường hợp vi phạm quy định phòng-chống dịch.

Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Pa làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 xã Ia Broăi. Ảnh: Cúc Phương

Bên cạnh đó, chỉ trong nửa đầu tháng 7, với tinh thần trách nhiệm cao, Công an huyện Ia Pa đã truy bắt 2 đối tượng truy nã gồm: Lê Văn Bảo (SN 1993, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) và Nguyễn Văn Dưỡng (SN 1989, trú tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Công an huyện đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an thị xã Ayun Pa và Công an TP. Uông Bí để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, cuối tháng 7, Công an huyện đã điều tra khám phá nhanh 3 vụ án nghiêm trọng. Theo đó, chỉ trong vòng 15 giờ đồng hồ, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Công an huyện đã tích cực đấu tranh, bắt giữ đối tượng Võ Tá Minh (SN 1992, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi trộm cắp điện thoại di động tại nhà anh N.T.T. (thôn Kơ Nia, xã Ia Trok). Được biết, Minh là đối tượng có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù ngày 21-7-2021, đến ngày 26-7, y tiếp tục trộm cắp.

Đối tượng trộm cắp điện thoại Võ Tá Minh. Ảnh: Cúc Phương



Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 26-7, Công an huyện Ia Pa đã khám phá nhanh vụ cướp tài sản tại xã Pờ Tó và bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Phi Dũng (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Pờ Tó) và Ngô Văn Sáng (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Kim Tân).

Vào khoảng 20 giờ ngày 16-7, quần chúng nhân dân phát hiện thi thể của ông H.V.Đ. (SN 1961, trú tại thôn Kơ Nia, xã Ia Trok) bên lề đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Kơ Nia. Nhận được tin báo, Công an huyện Ia Pa đã huy động các lực lượng kịp thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến khoảng 2 giờ ngày 17-7, lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng gây tai nạn là V.D.N. (SN 1972, trú tại xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa).

Với tinh thần quyết liệt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm và tham gia hiệu quả phòng-chống dịch Covid-19, Công an huyện Ia Pa đã được các cấp, các ngành và người dân trong huyện ghi nhận, biểu dương.