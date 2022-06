Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân xã Thành An

(GLO)- Ngày 25-6, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ và một số nhà thuốc trên địa bàn tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022.





Các y-bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân xã Thành An (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, tại Nhà văn hóa xã Thành An, đội ngũ y-bác sĩ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê đã thăm khám nội tổng quát, siêu âm, đo điện tim, huyết áp, tim mạch...; cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh cho hơn 200 lượt người dân trên địa bàn. Tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng do các Mạnh Thường Quân, nhà thuốc tại thị xã An Khê tài trợ.



Dịp này, Ban tổ chức tặng 35 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thành An.



Hoạt động trên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đội ngũ y-bác sĩ trẻ, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân; đồng thời phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chia sẻ khó khăn với người nghèo, gia đình chính sách.



NGỌC MINH