Khánh kiệt vì bạo bệnh

(GLO)- Hàng tuần, cậu bé Hmu (15 tuổi, làng Ar Tơ Măn, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để lọc máu, chạy thận. Gia đình vốn đã nghèo, nay càng thêm khốn khó khi em lâm bệnh nặng.



Anh Ngỡi-bố của Hmu-chia sẻ: Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 6 người, trong đó có người mẹ già ngoài 80 tuổi. Từ năm 2019 đến nay, Hmu mắc bệnh hiểm nghèo nên càng thêm chật vật.





Em Hmu (bìa trái) cùng gia đình. Ảnh: Lê Đại

“Hmu đang học lớp 8 thì có biểu hiện mệt mỏi, chân tay sưng phù, khó thở kéo dài. Khi nhập viện, bác sĩ thông báo con bị suy thận giai đoạn 4 và phải chạy thận thường xuyên để níu kéo sự sống. Chi phí trong thời gian Hmu điều trị tại bệnh viện và duy trì việc chạy thận tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Gia cảnh nghèo khó nên vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi”-anh Ngỡi cho hay.



Chị Ua-mẹ của Hmu-trông tiều tụy và già hơn so với tuổi 36. Chị ngậm ngùi: “Bác sĩ bảo Hmu phải chạy thận thường xuyên. Còn muốn khỏe mạnh thì tiến hành ghép thận nhưng chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Số tiền này là quá lớn, gia đình mình không có khả năng lo liệu. Cháu nó còn nhỏ mà bị bệnh nặng, nhà thì nghèo, không biết rồi đây tương lai sẽ ra sao? Vợ chồng mình không biết xoay xở thế nào. Trong nhà, thứ gì bán được đã bán. Anh em, họ hàng chỗ nào vay được cũng đã vay hết rồi. Giờ chỉ còn cách bán đi những sào ruộng còn lại may ra mới có tiền duy trì việc chạy thận cho con”.



Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, giờ đây, Hmu trở nên tiều tụy, gương mặt xanh xao, phù nề vì bệnh thận. Do sức khỏe ngày càng giảm sút nên em đã phải dừng việc học để tập trung chữa bệnh. “Bố mẹ vất vả nhiều lắm. Giờ em chỉ ước có một phép màu như trong truyện cổ tích giúp em hết bệnh để được đi học và gia đình bớt khổ”-Hmu tâm sự.



Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Măch-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đê Ar-cho biết: “Gia đình anh Ngỡi thuộc diện hộ nghèo. Từ ngày cháu Hmu mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình rơi vào khánh kiệt. Rất mong các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái chung tay giúp đỡ để cháu Hmu có điều kiện chữa bệnh”.



Mọi sự giúp đỡ em Hmu xin liên hệ anh Sâp-Bí thư Đoàn xã Đê Ar, số ĐT: 0349774570 hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai số ĐT: 0943065095 phụ trách.



MAI KA - LÊ ĐẠI