Uống cà phê kiểu này chỉ khiến bạn to bụng, tăng cân!

Những thói quen uống cà phê này không mang lại lợi ích gì cho cơ thể bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ Trista Best cho biết: “Caffeine có thể cải thiện nỗ lực giảm cân. Cà phê có thể có lợi bằng cách cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa, hoạt động như một chất lợi tiểu và cải thiện nhu động ruột ở những người có vấn đề về tiêu hóa. Nó cũng có thể giúp tăng năng lượng, một yếu tố cần thiết trong tập thể dục, có thể dẫn đến giảm cân", theo Eat This, Not That!

Nhưng những lợi ích đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn uống cà phê.

Dưới đây một số chuyên gia dinh dưỡng cho biết những thói quen uống cà phê tồi tệ nhất bạn cần tránh nếu muốn có bụng phẳng.

1. Thêm đường

Bạn có thêm đường vào cà phê không? Ảnh: SHUTTERSTOCK

Bản thân cà phê tự nhiên giàu chất chống oxy hóa và chống viêm, nhưng việc thêm đường sẽ phủ nhận những mặt tích cực vốn có đó.

Cà phê được pha quá nhiều đường sẽ dễ gây viêm nhiễm, và sự thiếu hụt dinh dưỡng của vị ngọt thêm vào nhanh chóng vượt trội hơn bất kỳ lợi ích nào mà caffein có thể mang lại.

Chuyên gia dinh dưỡng Clara Lawson giải thích, lượng cà phê mà nhiều người Mỹ uống trong một ngày sẽ dễ dẫn đến việc tiêu thụ tối đa lượng đường được khuyến nghị, nếu cà phê đó quá ngọt.

Chuyên gia Lawson nói: “Phụ nữ nên dùng 6 muỗng cà phê đường và nam giới nên tiêu thụ 9 muỗng cà phê đường mỗi ngày để duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Vì vậy, nếu bạn đang uống 3 đến 4 tách cà phê cùng với chất làm ngọt nhân tạo, bạn đang hủy hoại cơ thể của mình ở một mức độ lớn".

Khắc phục cách nào? Nên giảm tối đa lượng đường bạn cho vào tách cà phê của mình (tốt nhất là uống cà phê đen không đường), và cũng cần lưu ý đến lượng đường mà bạn tiêu thụ bên ngoài tách cà phê.

2. Thêm "thành phần ưa thích" khác

Chuyên gia Lawson cho biết: “Các dạng cà phê ưa thích như latte và mocha có hàm lượng đường rất cao có thể vượt quá lượng calo cần thiết hằng ngày của bạn. Các thành phần lạ mắt có hại nhất cho bụng phẳng của bạn bao gồm đường cao, kem đánh và siro sô cô la", theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, may mắn thay, chuyên gia Lawson có một cách sửa chữa dễ dàng.

Cô ấy nói: “Để có một cơ thể gọn gàng hơn, bạn nên pha cà phê tại nhà để tránh tất cả những thành phần ưa thích này sẽ tích tụ và làm tăng vòng eo của bạn”.

3. Thêm kem

Tốt nhất là uống cà phê đen không đường. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho biết: “Bằng cách thêm calo và chất béo cao vào cà phê, bạn đang làm cho mình… tăng cân”.

Chuyên gia Lawson cho biết: “Uống cà phê với sữa tách béo hoặc sữa nguyên chất chỉ bổ sung khoảng 30 đến 40 calo, trong khi uống với kem tươi cung cấp cho bạn khoảng 120 calo”.

4. Chỉ uống cà phê có đường và có hương vị

Bạn càng uống nhiều cà phê có đường và có hương vị, thì đặc điểm hương vị có đường và đặc trưng đó sẽ trở thành một phần trong thói quen buổi sáng của bạn.

Chuyên gia Best giải thích: "Thói quen uống cà phê tồi tệ nhất để giảm cân và có được bụng phẳng là dùng cà phê ngọt và có hương vị".

Chuyên gia Best nói: “Những thành phần bổ sung này chỉ nhằm mục đích tăng lượng calo và chất béo. Tốt nhất là chọn cà phê đen hoặc các loại được làm ngọt tự nhiên", theo Eat This, Not That!

Một chất làm ngọt tự nhiên mà nhiều người đặc biệt yêu thích, cũng có thể giúp làm phẳng bụng của bạn, là quế. Bạn hãy thử xem sao!

5. Kết hợp cà phê với món tráng miệng

Nếu bạn thường xuyên kết hợp cà phê và món tráng miệng ngọt thì đó là một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với vòng bụng của mình. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Bộ đôi này sau bữa tối phổ biến này khá mang tính biểu tượng, nhưng tiếc là không tốt cho sức khỏe.

Tương tự như vậy, dựa vào cà phê với kem và đường sẽ hình thành thói quen kém, cho phép não của bạn kết hợp cà phê với đồ ăn nhẹ có đường có thể gây bất lợi cho kế hoạch một bụng phẳng của bạn.

Chuyên gia Lawson nói: “Mặc dù việc kết hợp cà phê với một số bánh ngọt hoặc món tráng miệng khác không gây hại cho chiếc bụng phẳng của bạn nếu bạn thỉnh thoảng làm điều đó, nhưng nếu đó là điều bạn làm thường xuyên, đó là một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với vòng bụng của mình”, Lawson nói.

Tất nhiên, cách an toàn nhất để tránh những nguy cơ tăng cân này là chuyển sang uống cà phê đen và uống nó cùng với ăn/uống các loại thực phẩm dinh dưỡng khác.