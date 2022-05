7 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của cà phê đen

Cà phê là thức uống chủ yếu buổi sáng mà nhiều người uống để cung cấp năng lượng cho cả ngày.

Và có những tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc uống cà phê đen mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ đến cho đến bây giờ.

Lisa Andrews, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu của Sound Bites Nutrition ở Mỹ cho biết: “Ngoài việc giúp bạn thức dậy mỗi sáng, cà phê đen còn có một số lợi ích sức khỏe bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ung thư, bệnh gan và bệnh tim”, theo trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!

1. Có thể giúp ích cho đường ruột của bạn

Cà phê có thể giúp giữ cho đường tiêu hóa của bạn khỏe mạnh bằng cách tạo ra một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock

Đối với những người có vấn đề về tiêu hóa, cà phê đen có thể là món quà cứu tinh tiếp theo của bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng Andrews nói: “Cà phê có thể giúp giữ cho đường tiêu hóa của bạn khỏe mạnh bằng cách tạo ra một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh".

Bạn có thể đã quen với cảm giác phải lao vào nhà vệ sinh một tách cà phê đen, điều đó một phần vì nó giúp mọi thứ tiếp tục vận động.

Theo Zoe, một số hợp chất trong cà phê giúp kích thích sản xuất axit dạ dày, hỗ trợ quá trình di chuyển thức ăn qua đường ruột của bạn và giữ cho bạn bình thường.

2. Có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh

Như đã đề cập ngắn gọn ở trên, cà phê đen có thể có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường loại 2, ung thư, bệnh gan và bệnh tim.

Chuyên gia dinh dưỡng Andrews cho biết: “Cà phê cung cấp một số chất hoạt tính sinh học như hợp chất phenolic (cafestol và kahweol), alkaloid (caffein và trigonelline), diterpenes và các chất chuyển hóa khác có thể hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật”.

Một nghiên cứu từ Tạp chí AHA Circulation: Heart Failure đã phân tích Nghiên cứu Tim Framingham, chỉ ra nguy cơ suy tim theo thời gian giảm từ 5% đến 12% đối với mỗi tách cà phê được tiêu thụ mỗi ngày ở người uống cà phê đen so với những người không uống cà phê.

3. Có thể hỗ trợ sức khỏe tâm thần

Đối với những người bị lo lắng, cà phê đen có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất vì caffeine có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn và lo lắng hơn. Ảnh: Shutterstock

Đối với những người bị lo lắng, cà phê đen có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất vì caffeine có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn và lo lắng hơn.

Tuy nhiên, đối với các vấn đề sức khỏe tâm thần khác và suy giảm nhận thức, đồ uống ấm này có thể hữu ích.

Một nghiên cứu từ tạp chí Molecular Psychology cho thấy uống cà phê thường xuyên có tác dụng "tăng cường sự tập trung và cải thiện khả năng kiểm soát vận động và sự tỉnh táo bằng cách tạo ra những thay đổi trong não",

Chuyên gia dinh dưỡng Andrews chứng minh những lợi ích thần kinh tiềm ẩn của việc uống cà phê đen: “Nó đã được phát hiện để giảm nguy cơ mất trí nhớ, trầm cảm và nguy cơ tự tử".

Điều đó không có nghĩa là uống cà phê sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng trầm cảm, nhưng nó có thể là một cơ chế đối phó khác được thêm vào hộp công cụ dành cho những người mắc bệnh.

4. Uống quá nhiều làm tăng nguy cơ mất ngủ

Chuyên gia dinh dưỡng Andrews nói rằng uống quá nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ.

Theo Sleep Foundation, lượng caffeine quá mức có thể dẫn đến các triệu chứng mất ngủ hoặc làm trầm trọng thêm chứng mất ngủ đã có từ trước.

"Tiêu thụ caffeine để tỉnh táo vào ban đêm có thể dẫn đến mất ngủ, lo lắng, thường xuyên thức giấc vào ban đêm và chất lượng giấc ngủ nói chung kém hơn", chuyên gia dinh dưỡng Andrews nói thêm, theo Eat This, Not That!

Tốt nhất bạn nên uống tách cà phê vào buổi sáng để caffeine có nhiều thời gian trôi đi trước khi đi ngủ.

5. Có thể làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược axit

Thưởng thức cà phê đen. Ảnh: Shutterstock

T rào ngược axit xảy ra khi các chất trong dạ dày trào ngược lên thực quản, gây ra cảm giác nóng rát ở cổ họng và/hoặc ngực.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Andrea Dunn, "uống cà phê có chứa caffein làm tăng lượng axit đã có trong dạ dày của bạn, điều này làm cho trào ngược axit và ợ chua dễ dàng phát sinh".

6. Có thể tạo ra hiệu quả tốt trước khi tập luyện

Breanna Woods, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký của Blogilates ở Mỹ, chia sẻ rằng cà phê có thể là một thức uống tốt trước khi tập luyện.

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế (ISSN), caffeine đã được chứng minh là cải thiện hiệu suất tập luyện, cho cả vận động viên và người không phải vận động viên.

Chuyên gia dinh dưỡng Woods lưu ý rằng họ khuyên bạn nên bổ sung caffeine (uống tách cà phê của bạn) khoảng một giờ trước khi bạn tập luyện.

7. Có thể giúp bạn tập trung

Lauren O'Connor, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu của Nutri Savvy Health và là tác giả cuốn sách Healthy Cooking for One (Mỹ), chia sẻ rằng cà phê đen có thể giúp cải thiện sự tập trung, theo Eat This, Not That!