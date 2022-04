Uống cà phê này kiểu này có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư

Một tách cà phê tươi vào buổi sáng có thể giúp khởi động ngày mới của bạn một cách tuyệt vời...

Bên cạnh sự thú vị nhờ chứa caffeine, cà phê còn có một số lợi ích sức khỏe khá thú vị như giúp tiêu viêm, giảm mỡ vùng bụng và thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên uống cà phê điều độ vì nó cũng đi kèm với những tác dụng phụ tiêu cực. Vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi thói quen và lượng cà phê mỗi ngày của bạn.

Nhiều người thích phủ lên hương vị cà phê bằng các loại đường và kem bổ sung, dẫn đến việc bổ sung nhiều calo và chất béo bão hòa hơn. Những chất phụ gia này cũng đi kèm với các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Thêm chất làm ngọt nhân tạo vào cà phê sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Ảnh: Shutterstock

Nghiên cứu mới nói gì?

Một nghiên cứu mới của Tạp chí Y học PLOS cho thấy rằng việc thêm chất làm ngọt nhân tạo vào chế độ ăn uống của bạn có thể làm tăng nguy cơ ung thư, theo Eat This, Not That!

Các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 102.865 người trưởng thành Pháp tham gia vào nghiên cứu NutriNet-Santé - một thiết kế nghiên cứu dựa trên web liên tục theo dõi các nhóm người theo thời gian, do Nhóm Nghiên cứu Dịch tễ học Dinh dưỡng (EREN) khởi xướng vào năm 2009.

Những người tham gia đăng ký tự nguyện và tự báo cáo tiền sử y tế, dữ liệu xã hội học, chế độ ăn uống, lối sống và sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu liên quan đến lượng chất ngọt nhân tạo từ hồ sơ chế độ ăn uống 24 giờ.

Sau khi thu thập thông tin chẩn đoán ung thư trong quá trình theo dõi, các nhà nghiên cứu sau đó tiến hành phân tích thống kê để điều tra mối liên quan giữa lượng chất ngọt nhân tạo và nguy cơ ung thư.

Tốt nhất vẫn là uống cà phê đen không đường (hoặc chất làm ngọt). Ảnh: Shutterstock

Kết quả kết luận rằng những tình nguyện viên tiêu thụ nhiều chất làm ngọt nhân tạo, đặc biệt là aspartame, một phiên bản ngọt hơn nhiều của đường và acesulfame-K, một chất làm ngọt nhân tạo ít calo, có nguy cơ ung thư tổng thể cao hơn so với những người không tiêu thụ.

Các tác giả trong nghiên cứu tiếp tục nói rằng phát hiện của họ "không ủng hộ việc sử dụng chất làm ngọt nhân tạo như những lựa chọn thay thế an toàn cho đường trong thực phẩm hoặc đồ uống, và cung cấp thông tin quan trọng và mới lạ để giải quyết những tranh cãi về tác dụng phụ có thể xảy ra với sức khỏe của chúng", theo Eat This, Not That!

Khi nói đến việc làm ngọt cà phê của bạn, nhiều nhà pha chế cà phê đều thêm rất nhiều chất làm ngọt nhân tạo để giúp tăng hương vị.

Ví dụ, theo một nghiên cứu được xuất bản bởi tạp chí Neurogastroenterology and Motility, acesulfame-K được tìm thấy trong các loại kem thông thường bao gồm cả dạng lỏng và dạng bột.

Đây không phải là lần đầu tiên một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều chất làm ngọt nhân tạo và tăng nguy cơ ung thư.

Viện Ung thư Quốc gia Mỹ chỉ ra một số nghiên cứu đã được thực hiện, nhưng cũng lưu ý rằng cần phải nghiên cứu thêm để đưa ra kết luận cuối cùng về mối liên hệ được đề xuất.

Nếu bạn không thể bỏ thói quen thêm hương vị vào cà phê của mình, có nhiều cách để làm cho việc tiêu thụ cà phê của bạn lành mạnh hơn, bao gồm hoán đổi kem và đo lượng chất ngọt của bạn.