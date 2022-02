Chuyên gia: Đây là thực phẩm số 1 cho người bị viêm khớp

Thực phẩm này có thể làm giảm sưng đau và viêm rất nhiều.

Đau đớn và thất vọng do bị viêm khớp có thể đủ để ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày của bạn.

Tình trạng cứng khớp và sưng tấy có thể gây ra ở các khớp của bạn có thể khiến bạn khó thực hiện các công việc hằng ngày cũng như tham gia các hoạt động yêu thích của bạn.

Và thật không may, cơn đau thường lớn dần theo tuổi tác.

Tuy nhiên, nếu bạn bị viêm khớp, có những điều bạn có thể làm để giúp giảm bớt một số cơn đau và sưng tấy.

Và một cách chính để giảm bớt sự bất tiện do viêm khớp gây ra là ăn những thực phẩm lành mạnh hơn.



Thực phẩm có hàm lượng Omega-3 cao nhất là cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ và cá mòi. Trong ảnh là món cá ngừ. Ảnh: Shutterstock

Theo Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Balance One Supplements, thực phẩm tốt nhất bạn có thể ăn nếu bị viêm khớp là bất kỳ thực phẩm nào có nhiều axit béo Omega-3, có thể là "cá béo, quả óc chó, hoặc hạt chia…", theo Eat This, Not That!

Theo tạp chí Mediterranean Journal of Rheumatology, một chế độ ăn uống giàu axit béo omega-3 không chỉ có thể giúp ngăn ngừa một số loại viêm khớp, mà nó cũng có thể giúp bạn bớt đau đớn hơn khi bị viêm khớp dạng thấp.

Axit béo Omega-3 chủ yếu được biết đến để giúp giảm viêm, một điều quan trọng trong việc sống chung với bệnh viêm khớp.

Chuyên gia Best nói: “Một chế độ ăn uống chống viêm là một chế độ ăn uống lý tưởng cho những người sống chung với bệnh viêm khớp dạng thấp (RA), và điều này chủ yếu là do viêm khớp là một tình trạng viêm", theo Eat This, Not That!

Cân bằng axit béo Omega-3 và Omega-6



Món cá hồi. Ảnh: Shutterstock

Nhiều người đã nghe nói về axit béo Omega-3, nhưng axit béo Omega-6 ít được biết đến hơn.

Những chất béo không bão hòa đa này, mà bạn có thể tìm thấy trong dầu thực vật, cũng như hầu hết các loại quả hạch và hạt, có khả năng gây viêm khi tiêu thụ quá mức.

Và theo chuyên gia Best, “khi mất cân bằng giữa hai chất này (Omega-3 và Omega-6), cơ thể sẽ bị viêm mãn tính”.

Vì vậy, tìm kiếm sự cân bằng giữa Omega-3 và Omega-6 là chìa khóa để giảm viêm.

Lưu ý

Thực phẩm có hàm lượng Omega-3 cao nhất là cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ và cá mòi.

Bạn cũng có thể nhận được các axit béo này thông qua quả óc chó, hạt chia, dầu đậu nành và dầu hạt cải.

Và nếu bạn không thích ăn những thực phẩm này, bạn luôn có thể nói chuyện với bác sĩ về việc bổ sung Omega-3, theo Eat This, Not That!