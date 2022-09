Bị đau răng, bất ngờ phát hiện đó là triệu chứng của u não

Dù đã nhổ răng và lấy tủy nhưng cô Emma Webster ở Scotland vẫn tiếp tục bị cơn đau hành hạ, kèm theo mờ mắt. Nhiều tháng sau, cô đến bệnh viện chụp MRI não thì phát hiện nguyên nhân các triệu chứng này là do u não.





Cô Emma Webster (29 tuổi) sống với con gái ở thị trấn Airdrie của Scotland. Vào tháng 4.2018, cô đến khám nha sĩ vì bị đau răng dữ dội, theo trang tin Daily Mail (Anh).





Cô Emma Webster, 29 tuổi, tưởng bị đau do sâu răng nhưng thật ra đó là triệu chứng của khối u não. Ảnh minh họa: SHUTTERSTOCK



Nha sĩ nghi ngờ cơn đau răng là do sâu răng đã gây nhiễm trùng. Cuối cùng, cô Webster đã nhổ chiếc răng và lấy tủy răng.



Tuy nhiên, nhiều tháng sau đó, cô Webster vẫn vật lộn với cảm giác đau răng và mờ mắt. Cơn đau lan đến vòm miệng, mũi và đầu.



Khi đến gặp bác sĩ nha khoa, cô bị chẩn đoán đau dây thần kinh. Mặt cô có cảm giác như bị kim chích là do dây thần kinh bị kích thích hoặc tổn thương. Tuy nhiên, mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc nhưng cơn đau vẫn không khỏi.



Vào đầu năm 2019, gần 1 năm sau khi cơn đau răng xuất hiện, cô đã đến Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth ở thành phố Glasgow (Scotland) để chụp MRI. Kết quả khiến người phụ nữ sửng sốt khi bác sĩ phát hiện cô bị khối u não.



Vị trí của khối u nằm ở sau hốc mắt phải. Khối u được các định là lành tính và không phải ung thư. Kết quả chẩn đoán khiến cô Webster sợ hãi. Thậm chí, cô đã sẵn sàng cho việc sẽ chết.



Cô Webster đã trải qua ca phẫu thuật não để cắt bỏ 70% khối u. Khoảng 8 tháng sau ca phẫu thuật, các triệu chứng của cô đã cải thiện rõ rệt và bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường.



Khối u được xác định là lành tính nên phát triển tương đối chậm và không di căn. Tuy nhiên, vì vẫn còn 30% khối u trong não không thể cắt bỏ nên cô Webster cần phải theo dõi chặt chẽ và kiểm tra định kỳ. Bác sĩ sẽ can thiệp nếu khối u phát triển hay trở thành ung thư.



Hiện tại, cô Webster đang làm quản trị viên hệ thống máy tính và chuẩn bị sinh đứa con thứ hai vào cuối tháng 10.2022. Dù cơn đau đôi khi vẫn âm ỉ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô Webster.



Các bác sĩ cho rằng rất có thể nguyên nhân khiến cô có khối u trong não là do di truyền. Một số thành viên trong gia đình trước đó cũng bị u não. Trong đó, bà của cô Webster đã qua đời ở tuổi 55 vào tháng 2.2001 do u não, theo Daily Mail.



Theo Ngọc Quý (TNO)