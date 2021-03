Bộ trưởng Bộ Y tế: Tiêm vắc xin Covid-19 phải nhanh, chính xác, an toàn

(GLO)- Sáng 26-3, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến với hơn 700 điểm cầu trên toàn quốc về an toàn tiêm chủng, quản lý tiêm chủng và xử lý phản ứng không mong muốn sau tiêm vắc xin Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Vắc xin Covid-19 là vấn đề nóng với tất cả các nước trên thế giới. Đến nay, có hơn 250 loại vắc xin được các nước nghiên cứu phát triển nhưng chỉ 13 loại được cấp phép với 486 triệu liều sử dụng trên toàn cầu. Việt Nam cũng đã nỗ lực bằng mọi phương án để tiếp cận vắc xin nước ngoài một cách sớm nhất.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, từ quý II-2020, Việt Nam đã thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước. Có 2/4 công ty đã đi vào thử nghiệm vắc xin. Bộ Y tế đã có trao đổi với các nước để hợp tác nghiên cứu sản xuất, phát triển vắc xin ở Việt Nam, sẵn sàng thử nghiệm giai đoạn 3 ở Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Đánh giá về công tác tiêm vắc xin Covid-19 thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, vừa qua có tâm lý e ngại phản ứng không mong muốn sau tiêm. Thực tế, tất cả vắc xin, kể cả vắc xin cũ đều có phản ứng. Tổ chức Y tế Thế giới phân ra 2 loại phản ứng thông thường và phản ứng không mong muốn nặng sau tiêm. Với phản ứng thông thường như sốt, đau mỏi cơ… sẽ hết nhanh, tỷ lệ này khá cao.

Một số nước châu Âu vừa qua có làm chậm lại quá trình tiêm chủng vắc xin Astra Zeneca do ghi nhận có tình trạng đông máu sau tiêm. Tuy nhiên, sau khi đánh giá thì không có bất cứ mối liên quan nào giữa vắc xin và hiện tượng đông máu này nên nhiều nước châu Âu quay lại tiêm.

Riêng tại Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai đã rà soát kỹ tất cả các trường hợp phản ứng nặng hơn bình thường và trong hơn 42.200 người tiêm (tính đến hết ngày 25-3) không ghi nhận bất cứ trường hợp nào có hiện tượng đông máu. Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, tất cả loại vắc xin đều có phản ứng sau tiêm và không vì lý do đó mà chậm lại hay e ngại tiêm vắc xin. Những phản ứng không mong muốn sau tiêm vắc xin Astra Zeneca ở nước ta đều nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất và Tổ chức Y tế Thế giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị hết sức bình tĩnh và trên quan điểm xử lý cao hơn một mức, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng. Sau buổi tập huấn, Bộ trưởng yêu cầu các Sở Y tế phải tập huấn cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, lưu ý đến thời hạn bảo quản, cách sử dụng với tất cả các loại vắc xin Covid-19, phải làm nhanh, chính xác và đảm bảo an toàn.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp sẽ diễn ra vào tháng 5-2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm, vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử rất quan trọng. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị triển khai tất cả các biện pháp đảm bảo an toàn về y tế cao hơn một mức so với yêu cầu. Đối với công tác bầu cử tới đây, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng ngay các kế hoạch đảm bảo công tác y tế và đặc biệt lưu ý đối với phòng-chống dịch bệnh để đảm bảo cuộc bầu cử thành công, an toàn.

