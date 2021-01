Điều gì xảy ra khi bạn ăn quá nhiều bột yến mạch?

Bột yến mạch thực sự là một trong những thức ăn sáng lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn. Trên thực tế, bột yến mạch đã được chứng minh là bữa sáng tốt nhất cho cuộc sống lâu dài.



Tô bột yến mạch với chuối, dâu, bơ, quả hạch ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, trong khi bột yến mạch có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe - như có một lượng chất xơ lành mạnh - thì việc ăn quá nhiều bột yến mạch có thể tạo ra một số tác dụng phụ tiêu cực cho cơ thể.

Đây là lý do tại sao Eat This, Not That! tìm đến các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn kết thúc việc ăn quá nhiều bột yến mạch cùng một lúc.

1. Bạn có thể tăng đáng kể lượng đường nạp vào cơ thể

Tiến sĩ Gan Eng Cern (Mỹ) nói: “Mọi người thường muốn bột yến mạch của họ ngọt hơn để không ăn một bữa ăn nhàm chán. Họ đạt được điều này bằng cách thêm đường, vụn sô cô la và các đồ ăn ngọt khác, cuối cùng làm giảm giá trị dinh dưỡng tổng thể của bột yến mạch khi những chất bổ sung này làm tăng thêm calo, chất béo, đường, carb", theo Eat This, Not That!

2. Bạn đang hạn chế khẩu vị dinh dưỡng của mình



Nếu ăn nhiều bột yến mạch cùng một lúc, bạn có thể bị đầy hơi do lượng chất xơ cao hơn trong cơ thể. Thay vào đó, hãy chia nhỏ bột yến mạch của bạn khi bạn ăn vào bữa sáng ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Theo tiến sĩ Eng Cern, mặc dù bữa sáng với bột yến mạch hằng ngày có thể cung cấp cho bạn tất cả năng lượng và dinh dưỡng cần thiết để bắt đầu một ngày mới, nhưng nếu cứ như thế sẽ hạn chế nhiều loại thực phẩm lành mạnh mà bạn có thể ăn vào buổi sáng. Về cơ bản, bạn đang tước đi cơ thể mình được nuôi dưỡng bằng các thực phẩm lành mạnh khác - bạn đang hạn chế khẩu vị của chính mình, điều này khiến bạn bỏ lỡ tất cả các món ăn ngon khác có thể cung cấp cho bạn nhiều dinh dưỡng và năng lượng.

3. Có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và giảm khối lượng cơ

Tiến sĩ Eng Cern cho biết: “Mặc dù bột yến mạch giúp thúc đẩy giảm cân bằng cách ngăn chặn sự thèm ăn của bạn, nhưng ăn nó quá nhiều có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và giảm khối lượng cơ bắp. Điều này là do yến mạch giữ cho bạn no lâu hơn, vì vậy bạn thường mất khả năng của cơ thể để báo hiệu bạn ăn nhiều hơn trong suốt cả ngày".

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải bổ sung nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng vào chế độ ăn uống của bạn.

4. Có thể gây đầy hơi

Do hàm lượng chất xơ trong bột yến mạch, quá trình tiêu hóa có thể gây đầy hơi cho một số người, đặc biệt nếu bạn không quen ăn bột yến mạch thường xuyên.

"Nếu bạn chưa quen với yến mạch, chúng có thể gây đầy hơi, vì vậy tốt nhất bạn nên bắt đầu với một phần nhỏ", tiến sĩ Lisa Young, tác giả của cuốn sách Finally Full, Finally Slim, cho biết.

Nếu ăn nhiều bột yến mạch cùng một lúc, bạn có thể bị đầy hơi do lượng chất xơ cao hơn trong cơ thể. Thay vào đó, hãy chia nhỏ bột yến mạch của bạn khi bạn ăn vào bữa sáng.

5. Có thể dẫn đến tăng cân

Tiến sĩ Young nói: “Ăn một phần nhỏ bột yến mạch cũng có thể dẫn đến tăng cân. Hãy quan sát lớp phủ bên trên bột yến mạch: một hoặc hai muỗng canh quả óc chó hoặc hạt lanh nghiền nát là rất tốt nhưng quá nhiều bơ hoặc đường thì không nên", theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)