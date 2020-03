Cứu kịp thời người bệnh bị thanh kim loại dài 10cm cắm vào cổ

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh L.V.T (40 tuổi, Sơn La) bị tan nạn lao động thanh sắt bắn chính giữa vùng cổ.





Bệnh nhân T là người dân tộc Thái, đi làm thuê tại xưởng cơ khí tư nhân tại Bắc Ninh. Trong quá trình làm việc, anh bị thanh sắt bắn vào chính giữa vùng cổ. Ngay lập tức, anh T được sơ cứu tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh rồi chuyển thẳng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.



Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Tiến sĩ Vũ Ngọc Tú - Trung tâm Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực cho biết: Qua phân tích kĩ cơ chế ngoại lực, các dấu hiệu lâm sàng thực tế và các xét nghiệm hình ảnh, người bệnh được chẩn đoán vết thương phức tạp vùng cổ, do dị vật kim loại dài, xiên từ hầu họng vào trong miệng. Đây là vùng có rất nhiều cơ quan hệ trọng của cơ thể như đường thở (khí quản), đường ăn (thực quản), các mạch máu nuôi não (động mạch cảnh)...

Vị trí vết thương vùng cổ





Rất may, thanh sắt chưa trực tiếp gây tổn thương các thành phần này, nhưng lại nằm sát cạnh tất cả các cấu trúc đó. Bài toán đặt ra là phải lấy bằng được dị vật đó ra nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối các thành phần, cấu trúc giúp đảm bảo tính mạng người bệnh và xa hơn nữa là giữ được chức năng cơ thể.



Sau khi tính kĩ mọi khả năng và đề phòng mọi biến chứng có thể xảy ra, người bệnh được tiến hành phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Dị vật kim loại đã được lấy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Đây là thanh kim loại dài hơn 10cm, rất sắc nhọn.



Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi nhanh chóng, không có bất kì biến chứng gì. Hiện tại bệnh nhân đã có thể nói và ăn uống được bình thường, chờ ngày xuất viện.



https://laodong.vn/suc-khoe/cuu-kip-thoi-nguoi-benh-bi-thanh-kim-loai-dai-10cm-cam-vao-co-788941.ldo

Theo L.Hà (LĐO)