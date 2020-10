Thanh tra hơn 50 cuộc, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vẫn sai phạm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, việc sửa chữa chính thức cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chưa được VEC thực hiện do dự án thuộc hiện trường vụ án điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03).

Hơn 50 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thay mặt Chính phủ báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định đã có 50 cuộc thanh tra, kiểm tra về dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Hiện Bộ Công an vẫn mở rộng điều tra về dự án này.

Về trách nhiệm chất lượng dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa bảo đảm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị hư hỏng cục bộ mặt đường bắt đầu từ thời điểm tháng 9/2018 với tổng diện tích hư hỏng khoảng 89,10m2/3.100.000m2 tổng diện tích mặt đường (chiếm khoảng 0,003%). Các hư hỏng này đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo VEC, các nhà thầu liên quan sửa chữa, khắc phục ngay trong năm 2018.



Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuống cấp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, Bộ GTVT với vai trò là Bộ quản lý chuyên ngành và là người quyết định đầu tư dự án, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư, của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình,… ; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình,... .

Bộ GTVT đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình; từ năm 2014 đến năm 2018. "Lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan tham mưu thuộc Bộ đã tổ chức trên 50 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với dự án và đều có văn bản chỉ đạo VEC chấn chỉnh", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Vẫn "lọt" sai phạm

Trong báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 27/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện dự án, Hội đồng nghiệm thu đã có nhiều ý kiến bằng văn bản về công tác quản lý chất lượng công trình; Cơ quan Thường trực Hội đồng tổ chức kiểm tra dự án với tần suất 3 - 6 tháng/lần (tùy thuộc vào tiến độ thi công thực tế), tại các đợt kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng và các chuyên gia đã chỉ ra những tồn tại của Dự án cần khắc phục. Các ý kiến của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng và các chuyên gia đã được Bộ giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan tiếp thu, tổ chức thực hiện.



Công nhân sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định: "Bộ GTVT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với từng giai đoạn thực hiện dự án".

Đánh giá về trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình ; kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng,... theo đúng các quy định pháp luật về xây dựng .

Tư vấn giám sát và các nhà thầu có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình, tổ chức thi công, giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình, nghiệm thu công trình hoàn thành,... theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật về xây dựng.

"VEC chịu trách nhiệm toàn diện theo thẩm quyền của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ.

Đáng chú ý, trong báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu: "Đối với công tác sửa chữa các hư hỏng mặt đường, công trình, toàn bộ các hư hỏng mặt đường, công trình đã được VEC chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tuyến đường khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông".

"Tuy nhiên, việc sửa chữa chính thức chưa được VEC tổ chức thực hiện do dự án thuộc hiện trường vụ án điều tra, VEC chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tại Văn bản số 4516/C03-P13 ngày 13/9/2019 gửi VEC", báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay.

Ngày 10/10, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 224 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với 6 bị can khác gồm: Hoàng Việt Hưng; Đỗ Ngọc Ân; Lê Nhiều – Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Cao Hừng Đông; Võ Quốc Thiều – Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1, số 3B và Đào Văn Hoành – Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà, phụ trách phân đoạn do Tổng Công ty Sông Đà thi công tại gói thầu số 4, dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Theo Minh Hiếu (Dân Việt)