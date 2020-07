Giá căn hộ ở Bình Dương đang vượt TP.HCM?

Bình Dương xuất hiện các dự án mới ra mắt năm 2020 có giá chạm mốc 45 triệu đồng/m2, cao hơn một số nơi ở TP.HCM.

Trong khi TP.HCM đang trong giai đoạn khó khăn do thiếu hụt nguồn cung căn hộ trung cấp và bình dân thì thị trường căn hộ tỉnh Bình Dương lại chứng kiến một đợt bùng nổ các dự án mới với mức giá bán trung bình hơn 30 triệu đồng/m2.

Bùng nổ nguồn cung

Trong năm 2018 và 2019, Bình Dương có hơn 18 dự án căn hộ mới được ra mắt, cung cấp khoảng 14.000 căn cho thị trường. Số lượng dự án của 2 năm này bằng tổng nguồn cung của Bình Dương trong 10 năm trước đó, từ 2007 đến 2017.

Dự kiến trong năm 2020 và vài năm tới, khu vực này tiếp tục có thêm khoảng 12 dự án được triển khai với tổng nguồn cung tương đương 13.900 căn hộ mới.

Cùng với đó là sự xuất hiện của một loạt các chủ đầu tư lớn cả trong và ngoài nước như Becamex, Đất Xanh, Quốc Cường Gia Lai, Phát Đạt, Hưng Thịnh, Tập đoàn Tokyu, Sembcorp… với các dự án có quy mô lên đến hơn 3.000 căn hộ.

Trong đó, Bình Dương nổi lên là một điểm sáng nhờ quy hoạch bài bản, hệ thống giao thông thuận tiện và nền tảng phát triển các khu công nghiệp vững chắc. Bên cạnh đó, quỹ đất tại Bình Dương còn nhiều, thích hợp để phát triển các dự án có quy mô lớn cùng với nhu cầu nhà ở ngày càng cao giúp thu hút các chủ đầu tư tập trung về thị trường này.Theo đánh giá của các chủ đầu tư, khi quỹ đất khu vực trung tâm TP.HCM trở nên khan hiếm, việc doanh nghiệp địa ốc tìm đến các thị trường lân cận, giáp ranh là điều tất yếu.

Các dự án mới trong giai đoạn 2018 - 2019 tập trung chủ yếu ở hai thành phố mới là Dĩ An và Thuận An (giáp với TP.HCM), tiếp sau đó là thành phố Thủ Dầu Một. Tại khu đô thị Thành phố mới Bình Dương chỉ có 2 dự án căn hộ là sản phẩm liên doanh của Becamex với đối tác ngoại do khoảng cách khá xa.

Một dự án quy mô 1.446 căn hộ tại Dĩ An, Bình Dương được bán với giá 30 - 32 triệu đồng/m2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Các dự án mở bán tại Bình Dương trong năm 2019 có tỷ lệ hấp thụ lớn, tới gần 100% nhờ có mức giá chào bán khá tốt so với thị trường TP.HCM. Việc khan hiếm căn hộ tại TP.HCM trong 2 năm qua cũng như giá bất động sản tại TP.HCM neo ở mức quá cao so với thời điểm 2016 - 2017 khiến khả năng mua nhà để ở thật của người dân trong thành phố càng trở nên hạn chế.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định nguồn cầu của bất động sản Bình Dương năm 2020 có thể không được liền mạch như đà 2019 do ảnh hưởng của Covid-19 và gia tăng nguồn cung trong khu vực.

Giá nhà cao ngang ngửa TP.HCM

Thị trường ghi nhận 2 thành phố mới Dĩ An và Thuận An có mức biến động giá mạnh nhất của Bình Dương.

Chỉ trong giai đoạn từ 2018 đến nửa đầu 2020, giá rao bán căn hộ trung bình tại Dĩ An đã tăng từ 18 triệu đồng/m2 lên 25 triệu đồng/m2; tại Thuận An tăng từ 17,5 triệu đồng/m2 lên 23 triệu đồng/m2. Trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13, cách đây 3 năm giá chung cư ở mức 20 - 24 triệu đồng/m2, tuy nhiên hiện nay, hầu hết đều đã lên đến 30 - 37 triệu đồng/m2.

Nhìn chung, mức giá bán của các dự án căn hộ tại Bình Dương trong những năm 2007 - 2010 chỉ dao động thấp nhất 6 - 7 triệu đồng đến cao nhất khoảng 25 - 29 triệu đồng/m2. Đến nay, các dự án căn hộ mới mở bán trong giai đoạn 2017 - 2020 có giá phổ biến ở mức 16 - 35 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, giao dịch thị trường thứ cấp của một số dự án hiện hữu đang có mức giá chênh khá cao, nhiều sản phẩm ghi nhận chênh so với giá gốc 400 - 500 triệu đồng/căn.Cá biệt một số dự án ra mắt năm 2020 đã có giá bán dự kiến lên đến 40 - 45 triệu đồng/m2 như dự án Astral City của Phát Đạt hay Emerald Golf View do Công ty Lê Phong làm chủ đầu tư. Năm ngoái, một số dự án cũng đã lập mặt bằng giá mới cho thị trường ở mức 35 triệu đồng/m2 như C Skyview, giai đoạn 2 Sora Garden, giai đoạn 3 The Habitat…

Nhìn về thị trường khu Tây Bắc TP.HCM, giá thứ cấp của một vài chung cư tại quận 12 đang được giao dịch trong khoảng 28 - 30 triệu đồng/m2, hay một dự án mới ra mắt có giá dự kiến 30 - 35 triệu đồng/m2 và được đánh giá là khá cao so với mặt bằng khu Nam. Điều đó cho thấy giá căn hộ tại Bình Dương có dấu hiệu vượt qua một số khu vực ngoài trung tâm của TP.HCM.

Một dự án quy mô 657 căn hộ tại Dĩ An đang thi công những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chủ đầu tư tại đây, mặc dù là thị trường có tiềm năng lớn, giao thông và các tiện ích, dịch vụ cho cư dân ở Bình Dương vẫn chưa được đầu tư phát triển tương xứng, dẫn đến không thu hút được cư dân đến sinh sống.

Bình luận về thực trạng này, bà Hà Thị Thục Uyên, Giám đốc chuyên trang Chợ Tốt Nhà khẳng định, để hình thành cộng đồng cư dân thật sự, bên cạnh việc tập trung phát triển công nghiệp, Bình Dương cần đưa ra các chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh phát triển các tiện ích khu dân cư như các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,... dành cho người dân. Cùng với đó, bà cho rằng chính quyền địa phương nên có thêm các chính sách hỗ trợ người dân khi sinh sống tại Bình Dương nhưng vẫn phải làm việc tại TP.HCM trong tương lai.

Ở phía các chủ đầu tư, doanh nghiệp cũng nên cân nhắc và định giá sản phẩm thật sự phù hợp với nhu cầu của người dân khu vực, nếu không sẽ lại tạo ra một làn sóng đầu tư với những dự án vắng bóng người ở như đã tồn tại nhiều năm nay.

Hà Bùi/Zing (Dân Việt)