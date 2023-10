Cận cảnh đập dẫn nước của thủy điện ở Gia Lai bị vỡ tan hoang

Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ án do Lê Văn Tuấn móc nối với nhân viên công ty kỹ thuật máy bay thực hiện.

Ngày 7-10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi 2 tỉ đồng tiền chuộc.