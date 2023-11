BlackPink không ký hợp đồng cá nhân với công ty YG

Chiều 12.11, ca khúc I Want to Talk Today của Hari Won chính thức được phát hành thông qua các trang âm nhạc trực tuyến Hàn Quốc.

Bản ballad mới Vì em tất cả do Mỹ Tâm sáng tác với phần ca từ gần gũi, dễ cảm cùng giai điệu nhẹ nhàng khiến người hâm mộ của nữ ca sĩ bị chinh phục ngay từ những lời hát đầu tiên.

Giữa tháng 11, Disney sẽ cho 'trình làng' bộ phim hoạt hình Wish để kỷ niệm 100 năm thành lập hãng phim. Đặc biệt, ca khúc chủ đề của Wish bản Việt hóa sẽ được thể hiện bởi nữ ca sĩ Hà Nhi.

Kể từ khi đẩy mạnh sự nghiệp âm nhạc cá nhân, Jungkook (BTS) không ngừng lập kỷ lục với các ca khúc 'Seven', 'Standing Next To You'… cũng như album 'Golden' mới phát hành.