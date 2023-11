Băng mỏng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Do tác động của lớp sóng không khí lạnh tăng cường kết hợp không khí hanh khô kéo dài, từ đêm 24 đến rạng sáng nay 25-11, trên đỉnh Fansipan ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã xuất hiện một lớp băng mỏng.

Lớp băng mỏng trên đỉnh Fansipan sáng sớm 25-11

Theo Trạm khí tượng Sa Pa, nhiệt độ xuống thấp nhất là khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng. Tại khu du lịch Sa Pa, nền nhiệt giảm xuống dưới 10 độ C, sau đó tăng dần lên 12 độ C khi có ánh mặt trời.

Lớp băng mỏng do hơi nước ngưng tụ khi gặp lạnh. Ảnh: CTV

Còn trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C, nên đã xuất hiện lớp băng mỏng kết hợp sương muối. Lớp băng này không phải do mưa mà do hơi nước ngưng đọng, bao phủ trên các tán cây rừng.

Trên đỉnh núi trời rất lạnh

Đồng thời, lớp băng mỏng cũng rải một lớp trên các lối đi, bậc đá lên xuống trên đỉnh khu du lịch. Khi mặt trời lên, sau khoảng 30 phút thì lớp băng tan.

Băng tan khi mặt trời lên nhưng Fansipan vẫn rất lạnh. Ảnh: CTV

Theo các chuyên gia khí tượng, bắt đầu từ khoảng tháng 11 hàng năm, trên đỉnh Fansipan bắt đầu xuất hiện băng giá bao phủ do càng lên cao thì nền nhiệt càng thấp, trời càng lạnh. Đây là đợt băng mỏng thứ 2 xuất hiện trên Fansipan. Đợt đầu tiên xuất hiện vào ngày 20-11 vừa qua.

Cập nhật đến sáng 25-11, vùng áp thấp ở Nam Biển Đông đã tan thành một vùng xoáy, khó có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Đồng thời theo các chuyên gia khí tượng, cường độ mưa lũ ở miền Trung trong ngày 25 và 26-11 sẽ giảm so với dự báo, nguy cơ mưa to chỉ là cục bộ.